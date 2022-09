Amedeo Grieco: chi è, età, carriera, matrimonio, figli, Instagram

Tutto pronto per un altro appuntamento con Verissimo in onda oggi pomeriggio su Canale 5. La conduttrice, Silvia Toffanin, anche oggi accoglierà nel suo salotto una serie di ospiti. Tra gli altri il duo Pio e Amedeo. Ma chi è Amedeo Grieco? Da dove viene? È sposato?

Chi è Amedeo Grieco?

Della carriera di Amedeo come comico e attore si sa molto, d’altro canto in coppia con Pio è diventato molto famoso. L’attore comico italiano è nato a Foggia il 20 agosto del 1983. Anche lui come Pio è molto orgoglioso di essere pugliese ed è un grande tifoso della squadra di calcio della sua città, tanto da avere anche un tatuaggio che rappresenta questa passione e non solo per la squadra, soprattutto per la Puglia. Amedeo è un amante di tatuaggi ne ha diversi quello che sembra avere un significato più profondo è Proud to be FG. Sono tanti i significati di questa scritta. Orgoglioso di essere di Foggia, orgoglioso di Federico Grieco (il figlio)… insomma con quella frase che ha tatuata sul petto pare che Amedeo abbia voluto racchiudere contenuti diversi.

Il matrimonio con Maria Finizio

Amedeo Grieco ha anche un’altra figlia Alice, nata anche lei come Federico, dal matrimonio con Maria Finizio. Un legame intenso, un’intesa invidiabile tra i due che sentono forte il senso della famiglia. L’attore comico non manca di passare tutto il tempo libero con la sua famiglia e con gli amici più stretti, tra i quali non può mancare Pio D’Antini e la moglie Cristina Garofalo.

Instagram

Amedeo Grieco è molto attivo su Instagram dove conta ben 846mila follower. Tanti i suoi post e video soprattutto di lavoro in compagnia del suo inseparabile amico e collega Pio.