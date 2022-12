Amici 2022, anticipazioni registrazione 1 dicembre: ospiti, sfide ed eliminati di domenica

Come ogni giovedì anche oggi verrà registrata la puntata di Amici, quella del talent show di Canale 5 che andrà in onda domenica pomeriggio, a partire dalle 14. Tra sfide, gare, esibizioni, il percorso degli allievi della scuola più famosa e seguita di sempre, si fa più difficile. E negli ultimi giorni non si è fatto altro che parlare di un duro provvedimento disciplinare: i ragazzi, chi più e chi meno, sono stati puniti perché avevano lasciato la casetta nel disordine più totale. Piatti accumulati, sporcizia ovunque e vestiti in ogni dove. Ma cosa vedremo nel prossimo appuntamento pomeridiano?

Cosa è successo ad Amici 22 per il provvedimento disciplinare

E’ ancora troppo presto per dire cosa accadrà domenica, ma i fan non aspettano altro e vogliono capire quale sarà il destino dei ragazzi, soprattutto di Mattia Zenzola, Tommy Dali, Aron e Piccolo G: i quattro, infatti, sono stati convocati da Rudy Zerbi e Raimondo Todaro. Hanno dovuto fare la valigia e lasciare la casetta per raggiungere la sala relax. Tra di loro si nascondono degli eliminati? E si tornerà a parlare di questo in studio domenica 4 dicembre?

Nessuno, stando alle anticipazioni riportate dalla pagina Instagram Amici News e pubblicate sul sito Superguidatv, è stato eliminato.

Gare, chi giudica e ospiti

Come sempre anche domenica ci saranno le gare di ballo e di canto. La scorsa settimana a giudicare i cantanti abbiamo visto Irama, Cristiano Malgioglio e Federica Camba, mentre per il ballo il duro compito è andato a Nancy Berti. Questa volta chi arriverà in studio per giudicare gli allievi? Il talento è innegabile, eppure qualcuno di loro, come sempre, verrà messo in discussione. Ci saranno sfide immediate? Ed eliminati? Come sempre, poi, ci sarà spazio agli inediti dei cantanti e alla gara in radio: chi avrà primeggiato in questa settimana? Non ci resta che attendere per capire cosa accadrà, ma l’appuntamento è per domenica 4 dicembre alle 14. Poi alle 16 la De Filippi lascerà la linea a Verissimo, come sempre.

Il Volo come ospiti

A giudicare la gara canto i tre cantanti de Il Volo, mentre per il ballo è tornata in studio Anbeta, che ha premiato Rita: è lei la ballerina ad aver vinto, si è classificata al primo posto.