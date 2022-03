Amici 21, anticipazioni pomeridiano 30 marzo 2022: riassunto e cosa succederà oggi

Amici 21: cosa accadrà? Nell’attesa di scoprire cosa succederà oggi, 30 marzo 2021, ecco rivediamo insieme cosa è successo nella puntata di ieri.

Amici 21: Serena e Nunzio contro Carola e Michele

Aria di tempesta nella casetta dei ragazzi: sotto i riflettori di nuovo Serena, che ha ricevuto un nuovo guanto di sfida dalla Celentano. In questa competizione lei e Nunzio dovranno confrontarsi con Carola e Michele in un passo a due. Ancora discussioni relative al suo fisico e l’allieva è davvero stufa della situazione. Non solo: la sfida non è per nulla equa, secondo lei, ma i due ragazzi decidono comunque di provare e non tirarsi indietro.

Leggi anche: La Pupa e il Secchione 2022, chi è stato eliminato ieri sera: quale coppia ha lasciato il gioco, cosa è successo martedì 29 marzo

Ancora un guanto da parte di Alessandra Celentano

Ma la tensione per Serena non è finita: ancora un guanto da Alessandra Celentano, il secondo. E, forse per la tensione accumulata, la ragazza scoppia a piangere. Il motivo è semplice: nella lettera della maestra si parla di una sfida equilibrata tra lei e Carola, di un mix tra classico e moderno, ma poi il video, secondo l’allieva, mostra una ballerina che fa al massimo neoclassico. Non solo: è una sfida che prevede l’uso delle punte, anzi, di una punta, e lei le ha indossate solo due volte in vita sua. La ragazza è frustrata dall’incoerenza: “Piango perché sono davvero arrabbiata, non ce la faccio più.”

Leggi anche: Ascolti tv martedì 29 marzo 2022: La Pupa e il Secchione, Turchia-Italia, Stasera tutto è possibile, Il Diavolo veste Prada, dati Auditel e share

Il savouir-fair di Nunzio

Ciò che la fa arrabbiare Serena è il fatto che nella lettera si dica una cosa, poi vedendo il video risulta tutt’altro. “Questi guanti sono proprio cattivi nei miei confronti”. Insomma, Serena percepisce un vero e proprio accanimento da parte dell’insegnante ed è stufa. Nonostante ciò decide di fare la sfida. Alla giovane arrivano le punte, ma non le vanno bene: lo stress è troppo e Serena piange ancora. Infine è la volta di Nunzio che prepara un tutorial di danza latino-americana per la maestra Celentano intitolato: “Il savouir-fair di Nunzio”. Il giovane vuole anche mostrarle che non è vero che lui ha un corpo “legnoso”.

Leggi anche: Chi l’ha visto?, anticipazioni puntata 30 marzo 2022: il caso di Liliana Resinovich