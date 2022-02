Amici 21 Daily, anticipazioni 25 febbraio 2022: spoiler, video e riassunto puntata di ieri

Come ogni domenica, il 27 febbraio ci sarà l’appuntamento su Canale 5 con il pomeridiano di Amici, il talent show di successo che è quasi arrivato alle battute finali. Ma prima di quel momento, i telespettatori avranno modo di seguire, come fanno da settimane, i daytime: cosa è successo nella puntata di ieri, giovedì 24 febbraio? E come inizierà la puntata di oggi?

Anticipazioni pomeridiano Amici

Nel corso della puntata di ieri abbiamo visto un acceso confronto tra i due ballerini di latino-americano. Stiamo parlando di Nunzio, uno degli ultimi arrivati e allievo di Raimondo Todaro, e Leonardo, che è invece nel ‘team’ della maestra Celentano. Arriveranno entrambi al serale o solo uno di loro avrà questa opportunità?

Il provvedimento e l’eliminazione ad Amici

Ma non solo il confronto tra i due ballerini, ieri è stata una puntata fondamentale per i ragazzi. Per sette di loro, infatti, è arrivata una comunicazione importante perché due di loro, uno di canto e uno di ballo, dovranno abbandonare la casetta e rinunciare al sogno di arrivare fino al Serale. Il motivo? Secondo la produzione e i professori si impegnano poco, studiano il minimo indispensabile e in vista della finale questo non è accettabile. Solo nel corso della puntata di oggi scopriremo i nomi degli allievi, che ultimi in classifica, dovranno salutare gli amici e tornare a casa.