Amici 21 Daytime, anticipazioni pomeridiano di oggi 20 gennaio 2022: spoiler, riassunto e orario

Dopo il duro confronto tra Alex, allievo di Lorella Cuccarini, e Rudy Zerbi sul nuovo allievo Calma e dopo aver visto la classifica stilata dai cantanti, oggi cosa succederà durante il daytime di Amici? L’appuntamento, lo ricordiamo, è subito dopo Uomini e Donne su Canale 5, intorno alle 16.10.

Leggi anche: Amici 21, Maria De Filippi consegna le maglie del Serale: cantanti e ballerini “ammessi”

Amici 21, Daytime pomeridiano di giovedì 20 gennaio 2022: le anticipazioni

La produzione, in vista della puntata di domenica, ha fatto una comunicazione importante ai cantanti, che hanno dovuto anche stilare una classifica ‘interna’. Al primo posto, stando a quanto abbiamo visto ieri, Sissi e Alex, seguiti da Luigi, Lda, Critycal, Aisha, Rea e Albe. Quest’ultimo non ha certo preso bene i giudizi dei suoi compagni e la reazione non si è fatta attendere, seguita da profonda delusione e rabbia.

Amici 20 gennaio 2022: Carola a rischio eliminazione?

Dopo aver visto Sissi faccia a faccia con Rudy Zerbi, che le ha assegnato un compito (dovrà cantare La Cura), ieri i riflettori sono stati puntati su Carola. O meglio, sul maestro Raimondo Todaro che ha deciso di adottare un nuovo metodo per ‘eliminare’ gli allievi, ora che ci avviciniamo al serale. Proprio come è accaduto con i cantanti, anche per i ballerini verrà stilata una classifica generale, con i voti delle gare passate, l’ultimo dovrà andare a casa.

Leggi anche: Amici, anticipazioni puntata registrata di domenica 23 gennaio 2022: eliminati, sfide, serale e ospiti

A rischio, se così fosse, Carola, che in una valle di lacrime ha deciso di voler parlare con la maestra Alessandra Celentano. Oggi, molto probabilmente, vedremo questo confronto e capiremo cosa deciderà di fare la sua coach.