Amici 21: Luigi e Alex firmano con la casa discografica del figlio di Maria De Filippi e 2 ex allievi

Dopo tante emozioni e colpi di scena, Amici, il celebre e longevo talent condotto da Maria de Filippi sta per volgere al termine. L’attesissima e ultima puntata della trasmissione andrà in onda domenica 15 maggio su Canale 5 e sancirà il vintore di quest’edizione.

Amici 21: chi sono i finalisti

Per quanto riguarda la danza, i finalisti di questa edizioni di Amici sono Michele Esposito (danza classica) e Serena Carella (ballerina di modern). Invece, per quel che riguarda il canto i ragazzi arrivati in finale sono: Alex, Luigi, Albe e Sissi Cesana. Nonostante il vincitore debba ancora essere decretato, i cantanti in gara hanno già firmato i loro primi contratti discografici.

Il contratto discografico di Alex e Luigi

Senz’altro un prezioso ed importante passo avanti per la loro carriera! Non fanno eccezione i cantanti Luigi ed Alex che faranno parte di un’etichetta discografica fondata da due ex allievi della scuola di Maria: Briga e Giordana Angi.

Nonostante i giovani abbiano partecipato a due diverse edizioni del talent, hanno deciso di unire le loro forze ed i loro talenti per fondare insieme l’etichetta discografica 21CO. Tra i fondatori di 21CO ci sono anche il figlio della De Filippi Gabriele Costanzo ed Emanuela Sempio.

L’EP di Luigi uscirà il prossimo 3 giugno e si intitolerà Strangis mentre quello di Alex è atteso per il prossimo 10 giugno e sarà intitolato Non siamo soli.

Le case discografiche degli altri ragazzi

Per quanto riguarda le case discografiche degli altri ragazzi Albe ha firmato un contratto con la Warner Music Italy e il suo EP dall’omonimo titolo uscirà il 17 giugno mentre Sissi entrerà a far parte della Sugar Music e il suo EP intitolato Leggera uscirà il 27 maggio.