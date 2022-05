Amici 21: perché la finale si disputerà domenica 15

Ormai manca davvero pochissimo alla finale del talent Amici 21. I sei finalisti, Albe, Alex, Luigi , Sissi, Serena e Michele sono carichi per la finalissima che decreterà il vincitore.

Come di consueto, l’appuntamento per la finalissima era stato fissato per sabato 14 maggio, ma ha dovuto subire uno slittamento. Vediamo perché.

Amici 21, la finale slitta per lasciare spazio all’Eurovision

La finale di Amici è stata riprogrammata per il giorno successivo, domenica 15 maggio per lasciare spazio alla serata conclusiva dell’Eurovision Song Contest. L’edizione di quest’anno si svolge a Torino e vedrà impegnati i cantanti Mahmood e Blanco come rappresentanti del nostro paese.

Per lasciare spazio a questo evento, dunque, il palinsesto di Canale 5 è stato leggermente modificato spostando la finale del celebre talent al giorno dopo rispetto a quanto previsto.

L’Eurovision Song Contest

La vittoria dei Maneskin lo scorso anno ha fatto sì che l’edizione 2022 dell’Eurovision avesse luogo in Italia. Alessandro Cattelan, Laura Pausini e Mika sono presentatori di questo imperdibile evento, accompagnati da scenografie mozzafiato e ospiti internazionali.

In gara per il nostro paese ci sono i vincitori della 75esima edizione del Festival di Sanremo, Mahmood e Blanco, che saliranno sul palco proprio sabato!

