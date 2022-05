Eurovision 2022, come funziona il televoto stasera: come votare con app, numeri e codici

Dopo la prima semifinale dell‘Eurovision e i primi 10 Paesi che hanno ottenuto il ‘pass’ per la finale di sabato, stasera andrà in onda la seconda e imperdibile puntata del Festival, che quest’anno si sta svolgendo in Italia, a Torino. Sul palco saliranno altri 18 Paesi, ma anche in questo caso ne verranno selezionati solo 10. Come? Come funziona il televoto?

Come votare all’Eurovision 2022

Una regola fondamentale all’Eurovision: nessun Paese può votare per il proprio cantante, quindi questo significa che né i telespettatori né la giuria nazionale italiana potranno dare la loro preferenza a Mahmood e Blanco, che saliranno sul palco sabato 14 maggio.

Il meccanismo di voto è così composto:

50% dal pubblico ottenuto tramite televoto

50% da una giuria di esperti.

I risultati poi vengono sommati e durante la serata finale verrà decretato il vincitore.

Dal telefono, sms e App: quali sono i costi

Ogni telespettatore potrà esprimere un massimo di cinque voti per ogni utenza, che sia fissa o mobile. Ma da casa si potrà votare in più modi, dal telefono all’utilizzo dell’App:

Il telespettatore potrà chiamare da rete fissa allo 894.222 e digitare il codice identificativo del cantante, che viene comunicato nel corso della serata. Il costo è di 0,51 euro.

allo 894.222 e digitare il codice identificativo del cantante, che viene comunicato nel corso della serata. Il costo è di 0,51 euro. Si può inviare, poi, un sms al numero 475.475.0 con il numero identificativo dell’artista. Il costo è di 0,50 o 0.51 euro.

al numero 475.475.0 con il numero identificativo dell’artista. Il costo è di 0,50 o 0.51 euro. L’altra opzione è quella di scaricare l’applicazione ufficiale dell’Eurovision Song Contest, che è disponibile sia per iOS che per Android.

Cosa vince il vincitore dell’Eurovision?

Sabato 14 maggio a Torino verrà decretato il vincitore della 66esima edizione dell’Eurovision. Per il fortunato non ci sarà nessun montepremi in denaro, ma avrà modo di portarsi a casa l’ambito trofeo. Cioè un pezzo d’arte unico, una sorta di microfono realizzato in vetro trasparente con dipinti e dettagli sabbiati.