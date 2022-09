Amici 22, anticipazione registrazione puntata di domenica 18 settembre: chi sono i nuovi allievi

Il conto alla rovescia si può attivare perché finalmente, per la gioia dei fan e dei telespettatori, domenica 18 settembre, a partire dalle 14, tornerà in onda su Canale 5 Amici, il talent show di Maria De Filippi. Come sempre, le puntate saranno registrate e oggi il pubblico tornerà in studio per la messa in onda prevista appunto il 18, quando si formerà la nuova classe.

Chi sono i nuovi allievi di Amici 22

Novità e cambiamenti ad Amici. Al posto di Anna Pettinelli e Veronica Peparini, quest’anno ci saranno due nuovi maestri, cioè Arisa, che ritorna nel talent in veste di professoressa, e Emanuel Lo, noto coreografo. Loro affiancheranno i veterani, Lorella Cuccarini, Rudy Zerbi, Raimondo Todaro e Alessandra Celentano. Ancora nessuna certezza, invece, sui nuovi allievi, tra cantanti e ballerini, che entreranno nella scuola e inizieranno il loro percorso, tra sfide ed esibizioni.

Ci sarà Mattia Zenzola?

L’attenzione è tutta su Mattia Zenzola, il ballerino di latino americano che l’anno scorso, a un passo dal serale, ha dovuto lasciare il talent per un problema di salute. Il giovane ritornerà nel programma, Raimondo Todaro manterrà fede alla sua promessa?