Quando inizia Amici 22? Data e orario prima puntata, registrazione e novità

Settembre: mese d’inizio, di ripresa della vita di sempre, di quotidianità. Mese in cui prendono il via anche i programmi, le serie tv, i reality, i talent. E, di conseguenza, anche Amici di Maria De Filippi, che presto ritornerà in onda su Canale 5 con nuovi allievi e nuovi professori.

La prima puntata di Amici verrà registrata il 14 settembre 2022

Il programma ritornerà in onda domenica 18 settembre, ma la prima puntata, come fa sapere la pagina Amici News, verrà registrata il 14 settembre. E, quindi, da quel giorno inizieranno sicuramente a circolare i primi spoiler, tra allievi che si siederanno dietro i banchi e i professori, pronti a guidare i ragazzi in questa avventura.

Chi sono i nuovi professori

La nuova edizione di Amici porterà con sé tante novità, a partire dal cast dei professori. Perché se da una parte Lorella Cuccarini, Rudy Zerbi, Raimondo Todaro e Alessandra Celentano sono stati confermati, dall’altra a questi si sono aggiunti due nuovi coach. Stiamo parlando di Arisa, che ritorna nel talent, e di Emanuel Lo, coreografo e ballerino.

Ci sarà il ritorno di Mattia Zenzola?

Nessuna informazione, invece, per quanto riguarda gli allievi. Probabilmente, però, potrebbe ritornare Mattia Zenzola, il ballerino di latino americano che lo scorso anno ha dovuto abbandonare la scuola per problemi di salute. Lo rivedremo in tv? Non ci resta che aspettare e capire!