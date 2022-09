Amici, Nunzio e Cosmary si sono fidanzati: ‘L’amore non si controlla’

Nunzio Stancampiano ha confermato la relazione con Cosmary. Dopo settimane di rumor finalmente arriva la conferma: i due sono una coppia.

La relazione con Cosmary

Il ballerino è stato ospite di Lorella Cuccarini nella nota rubrica Dimmi di te e proprio qui è arrivata una parziale conferma sulla loro storia d’amore. Dopo l’ultima edizione di Amici il ragazzo è stato travolto dalla fama e alla Cuccarini ha detto: “Un periodo nuovo per me, dopo Amici è stata tutta una scoperta, non mi aspettavo tutto quello che sto ricevendo, il calore della gente”.

In queste ultime settimane Nunzio è protagonista del gossip insieme a Cosmary, altro volto di Amici ed ex fidanzata di Alex Wyse. Si vociferava che fra i due ex studenti ci fosse una relazione ed effettivamente Nunzio Stancampiano non ha smentito.

Nunzio: “E’ una cosa più grande di noi”

Il ballerino ha detto: “Quando l’amore arriva all’improvviso, è impossibile controllarlo. Non mi va di parlare dell’amore, anche perché sono un po’ scettico. Per l’esperienza che sto vivendo ti dico che è tutto nuovo, una cosa più grande di noi. Il bene, l’amore, quando vuoi bene a una persona, in generale nella vita, penso non ci sia cosa più bella e vera, è ancora più bello quando è inaspettato, quando arriva così dal nulla non lo puoi controllare. Per il momento la situazione è questa”.

A innescare il gossip sulla relazione fra Nunzio e Cosmary è stata una fan del programma, che ha segnalato a fine agosto di aver incontrato i due protagonisti del talent mano nella mano con tanto di foto. Lo scatto proverebbe la relazione fra i due ragazzi ma anche la fine dell’amicizia fra il ballerino e Alex Wyse.