Amici 22, anticipazioni registrazione 13 dicembre: ospiti, sfide ed eliminati di domenica

Quali sono le anticipazioni di Amici 22, il talent show condotto da Maria De Filippi, per la puntata del 18 dicembre? Andiamo a vedere tutte le novità del programma che verrà trasmessa sul Canale 5 domenica prossima dalle 14 alle 16. Si tratta di una puntata che è stat registrata nella giornata di oggi e che dovrebbe essere l’ultima prima di Natale.

Chi saranno gli ospiti della puntata

Chi saranno gli ospiti della puntata? L’attesa è tanta tra i fan della trasmissione. Ma ecco le prime indiscrezioni che vedono Stash, Enrico Nigiotti e Annalisa tra gli ospiti di Maria De Filippi. I tre ex allievi si sono prestati a giudicare la gara cover. Non sono previsti altri ospiti perché è stato deciso di lasciare spazio alle letterine di Natale. Ma la puntata sarà tutta incentrata sulla gara cover nella quale ciascun alunno è chiamato a riarrangiare il brano che ha scelto.

A pari merito nella gara cover sono risultati primi in classifica erano Angelina e Warx, ma uno solo poteva conquistare il podio che gli avrebbe consentito di esibirsi insieme ad Elisa nel concerto all’Auditorium Parco della Musica il 28 e il 29 dicembre. Per questo i due si sono cimentati in un’altra sfida e ad aver la meglio è stata Angelina. La classifica definitiva è stata perciò; Angelina al primo posto, Wax al secondo, Cricca al terzo; NDG terzo, Piccolo quarto posto e al sesto Tommy.

Sfida di ballo

Ma le sfide nella scuola di Amici non finiscono qua perché anche la gara di ballo, nella quale unico giudice è stato il coreografo Fabrizio Mainini ha entusiasmato i partecipanti. Al primo posto Isobel e anche lei ha ottenuto di diritto la possibilità di esibirsi al concerto di Elisa, a seguire Ramon, Samu, Megan, Maddalena, Gianmarco, Mattia e Samuel.

Le new entry

Sono entrati tre nuovi ragazzi: una ballerina di latina vista ai casting e presentata da Raimondo Todaro; una cantante che Lorella Cuccarini ha visto ai casting e un’altra ragazza presentata da Emanuel Lo. I tre nuovi ragazzi passeranno un po’ di settimane in casetta per lavorare in sala con i rispettivi professori. Poi, in un secondo momento, verrà presa una decisione.