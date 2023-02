Amici 22, anticipazioni registrazione 23 febbraio: ospiti, chi va al serale, sfide ed eliminati di domenica 26 febbraio 2023

Da mesi, ormai, la scuola di Amici, quella più famosa e seguita di sempre, sta appassionando i telespettatori. Protagonisti, per quei pochi che non lo sanno, giovani talenti, tra cantanti e ballerini, che hanno deciso di mettersi in gioco. Tra sfide sempre più difficili, gare giudicate da esperti, classifiche continue, buste rosse e confronti. Ma cosa succederà nella prossima puntata che, salvo cambiamenti del palinsesto, andrà in onda domenica 26 febbraio, sempre su Canale 5 a partire dalle 14? Il Serale, d’altra parte, si avvicina e il gioco si fa davvero duro!

Chi va al Serale di Amici e cosa vedremo domenica 26 febbraio 2023

Dopo sfide e classifiche continue, ad Amici, talent show di successo di Maria De Filippi, non si fa altro che parlare, ormai da giorni, del serale. Che prenderà il via a metà marzo. Alcuni allievi hanno già ottenuto la tanto ambita maglia e sanno con certezza di salire su quel palco in prima serata, altri stanno continuando ‘a combattere’. Chi oltre a Maddalena, Gianmarco, Angelina, Isobel e Ramon riuscirà ad accedere al serale? Le squadre devono iniziare a prendere forma.

È ancora troppo presto per le anticipazioni ufficiali, quelle che come sempre verranno riportate dalla pagina Instagram Amici News e pubblicate sul sito Superguidatv. Quello che è certo, però, è che sicuramente qualcun altro riuscirà ad avere il ‘pass’ e volare al Serale. Chi sarà il fortunato?

Ospiti e sfide

Come ogni domenica, quasi sicuramente, ci saranno due gare: una di ballo e una di canto, giudicate entrambe da professionisti. La scorsa settimana abbiamo visto Mr Rain, Beppe Vessicchio e Sangiovanni per il canto, Eleonora Abbagnato per il ballo. Chi ci sarà domenica 26 febbraio? Ricordiamo che i primi classificati avranno l’opportunità di presentarsi davanti al coach di riferimento, di esibirsi e di ottenere, si spera, la maglia del serale. Chi ci sarà riuscito?

In aggiornamento