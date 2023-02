Concerto Mr Rain a Roma 2023: ecco dove, quando e costo biglietti

Ha ottenuto un grande successo con la sua ‘Supereroi’ al Festival di Sanremo. Mr Rain è stato sicuramente tra gli artisti più acclamati della 73esima edizione della kermesse musicale, con la sua terza posizione in classifica, dietro a Mengoni al primo posto e Lazza al secondo.

Mr Rain ha conquistato il pubblico di Sanremo

I consensi sono arrivati esibizione dopo esibizione, una serata dietro l’altra allo show condotto sul palco dell’Ariston da Amadeus. Il personaggio, il suo garbo e anche la sua canzone hanno convinto sempre più il pubblico a casa e anche le giurie, tanto da ottenere un ottimo terzo posto nella classifica generale. Ora Mr Rain ha anche definito le date del suo tour. Martedì 27 giugno prossimo a partire dalla 21 sarà in concerto all’Auditorium Parco della Musica di Roma. E i biglietti sono già disponibili a partire da giovedì 16 febbraio scorso su Ticketone.

In vendita i biglietti per il concerto all’Auditorium Parco della Musica di Roma

Al momento sono rimasti solo posti nel parterre in piedi non numerato al costo di 35 euro, tribuna laterale balaustra con visibilità ridotta a 23 euro, tribunetta alta con visibilità ridotta sempre a 23 euro. L’organizzazione dell’evento ha reso noto che si tratta di una esibizione che avverrà all’aperto e nel caso di pioggia non sono previsti rimborsi.

Sono anche altri gli appuntamenti programmati, Mr Rai sarà il 6 aprile a Firenze, al Viper club, il 14 aprile a Bari al Demodè, il 19 aprile a Padonava alla Hall, il 26 aprile a Venaria -Torino – al teatro Concordia, il 2 e il 3 maggio a Milano a le Fabrique e il 27 giugno a Roma al parco della Musica Cavea.

Il cantante è molto impegnato da tempo. Già prima di Sanremo l’artista aveva annunciato il suo impegno nella realizzazione di un nuovo album e aveva annunciato come “Supereroi è un punto di rottura”. Un brano che ha convinto i telespettatori e il pubblico dell’Ariston.