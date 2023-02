Mr Rain, chi è la fidanzata: età, lavoro, foto e Instagram

Il famoso rapper Mr Rain gareggerà anche quest’anno a Sanremo e sono tutti in trepidazione per la sua esibizione. È stato al centro di gossip che lo volevano impegnato con Elisabetta Gregoraci. Lui ha smentito tutto, ma adesso i fan sono impazziti: è fidanzato? Ecco tutto quello che sappiamo sulla sua fidanzata e la sua vita privata.

Mr Rain e i gossip sulla falsa fidanzata

Mr Rain, qualche mese fa, è stato invaso da un’ondata mediatica che lo voleva al fianco di Elisabetta Gregoraci. Questo perché la showgirl era una concorrente del GF VIP e aveva ricevuto un aereo con una frase del brano 9.3 del rapper. Lui in realtà non ne sapeva nulla, ma tutti hanno subito pensato che provenisse proprio dall’autore del brano e che fosse un indizio chiaro per svelare la loro relazione. Mr Rain ha smentito tutto, come riporta Fanpage: “Mi sono ritrovato in una bolla di gossip senza aver fatto nulla. Elisabetta l’ho conosciuta due anni fa a ‘Battiti Live’ è una mia fan e sa tutte le mie canzoni a memoria. Mi sta molto simpatica ma non c’è stato nulla. Sono fidanzato e per lei è stata una settimana piuttosto dura”.

Chi è la fidanzata

Nello smentire il rapporto con la showgirl, Mr Rain si è tradito e ha rivelato di essere fidanzato, ma con chi? La dichiarazione ha riacceso i riflettori su di lui e sulla sua vita privata, di cui lui, però, è sempre stato molto geloso. Infatti, solo di recente abbiamo scoperto chi è al suo fianco: la fidanzata di Mr Rain si chiama Juliana Ghidini. Volete saperne di più? Continuate a leggere!

Età, lavoro, foto e Instagram della sua dolce metà

Juliana Ghidini è la dolce metà di Mr Rain, finalmente il mistero è stato svelato, ma chi è lei? Sappiamo che i due stanno insieme almeno dal 2017, momento in cui sul profilo di lei appaiono le prime foto. Lei è una persona molto riservata e non condivide molto la sua vita sui social. Sicuramente non fa parte del mondo dello spettacolo, ma non sappiamo che lavoro faccia. Si presuppone sia coetanea del rapper. Ha un profilo Instagram con 4mila seguaci ed è molto amante dei cani. La scorsa estate la coppia è andata in vacanza in Grecia e sembrano innamoratissimi: