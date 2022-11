Elisabetta Gregoraci: chi è, Giulio Fratini, Nathan Falco Briatore, Instagram

Elisabetta Gregoraci (Soverato, 8 febbraio 1980) è una showgirl, conduttrice televisiva ed ex modella italiana.

Domenica 22 novembre 2022 alle ore 16.00, sarà ospite di Verissimo nel salotti di Silvia Toffanin su Canale 5.

La carriera di Elisabetta Gregoraci

I suoi primi passi nel mondo dello spettacolo risalgono al 1997 quando, eletta Miss Calabria al concorso di bellezza Miss Italia, prese parte alle finali nazionali di Salsomaggiore Terme, dove ottiene il titolo di Miss Sorriso arrivando al 24º posto: in seguito ebbe una carriera come modella sfilando, tra gli altri, per Dolce & Gabbana, Giorgio Armani, Ermanno Scervino, Egon von Fürstenberg. Nel 1999 debutta come attrice ne Il cielo in una stanza di Carlo Vanzina, mentre nel 2000 fa una breve apparizione per Carlo Verdone in C’era un cinese in coma. Nel 2002 partecipa al programma televisivo Veline, gareggiando con altre ragazze per ottenere il ruolo nello show Striscia La Notizia. Il 28 marzo 2003 la Gregoraci prende parte al varietà di Canale 5 Ciao Darwin.

A settembre 2006 è chiamata da Paola Perego nel gruppo dei conduttori di Buona Domenica su Canale 5 per l’edizione 2006-2007. Nel contesto del programma Gregoraci partecipa a varie coreografie e, in coppia con la showgirl Sara Varone, alla conduzione del Tg rosa ed entrambe vengono confermate nel cast anche per l’edizione 2007-2008. Dal 10 agosto 2009, per quattro settimane in prima serata, conduce Celebrity Bisturi! su Italia 1, un reality show dedicato alla chirurgia estetica di cui Brigitte Nielsen è la protagonista. Nell’anno 2009 viene nominata dall’edizione spagnola di GQ “Donna dell’anno”.

Nell’estate 2018 è di nuovo la presentatrice, insieme ad Alan Palmieri, del varietà musicale Battiti Live in onda in prima serata su Italia 1, che presenterà anche nelle edizioni successive. Nel settembre 2018 recita nel film Ammen, diretto da Ciro Villano. Nell’ottobre 2018 è nel film di Mimmo Calopresti Aspromonte – La terra degli ultimi, al fianco di Sergio Rubini, Marcello Fonte e Valeria Bruni Tedeschi. Nel 2019 ritorna su Rai 2 come ospite fissa della 13ª edizione di Made in Sud, da lei condotta precedentemente dal 2012 al 2017 e stavolta con la conduzione di Stefano De Martino e Fatima Trotta. Nel 2020 partecipa come concorrente alla quinta edizione del Grande Fratello VIP, abbandonando la casa dopo tre mesi.

Il figlio Nathan Falco Briatore

Nell’estate 2006 Gregoraci balza al centro della cronaca rosa internazionale per la relazione con l’imprenditore Flavio Briatore, in quel periodo direttore generale della scuderia di Formula 1 della Renault, a seguito di un incontro avvenuto nel novembre 2005. Briatore e Gregoraci si sposano il 14 giugno 2008 e nel 2010 nasce Nathan Falco Briatore. Il 23 dicembre 2017 i due firmano la separazione consensuale.

Il compagno Giulio Fratini

Dopo aver archiviato il matrimonio con Flavio Briatore (con il quale ha comunque mantenuto un ottimo rapporto), e dopo alcuni anni vissuti da single, pare che Elisabetta Gregoraci abbia ritrovato l’amore. Si tratta di Giulio Fratini, manager fiorentino di 30 anni, figlio del celebre Sandro Fratini, uno tra gli imprenditori più importanti di Firenze.

La nuova fiamma di Elisabetta Gregoraci è il nipote del fondatore del brand Rifle ed è un grande appassionato di orologi di lusso. A quanto pare ha una collezione che supera i duemila pezzi, con un valore stimato intorno ai due milioni di euro.

Instagram

Elisabetta Gregoraci è rintracciabile su Instagram all’account @elisabettagregoracireal. Qui, principalmente pubblica i propri scatti da modella.