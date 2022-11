Perché Verissimo domenica 20 novembre inizia alle 16: chi sono gli ospiti

Verissimo, domenica 20 novembre, inizierà in anticipo alle ore 16.00. L’anticipazione di mezz’ora sull’orario storico del programma, dipende infatti dai Mondiali in Qatar. Infatti, Silvia Toffanin sarà costretta ad anticipare il proprio salotto, per domenica inizieranno i Mondiali, con la cerimonia di apertura della manifestazione FIFA che avverrà alle 16.30, ovvero il suo solito orario d’inizio di messa in onda su Canale 5 nel pomeriggio domenicale.

Gli ospiti di Verissimo

Nel 2014, suor Cristina è diventata famosissima in Italia e nel mondo dopo aver vinto il programma canoro The Voice: in esclusiva, a Verissimo, racconterà la sua nuova vita. E ancora, ospiti del talk show di Canale 5: Lorella Cuccarini coach di canto ad Amici, Orietta Berti ed Elisabetta Gregoraci. Inoltre, una grande sorpresa vedrà protagonisti Tiziano Ferro, Gerry Scotti e la stessa Silvia Toffanin. Infine, a Verissimo Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, presto sposi.

Suor Cristina, pseudonimo di Cristina Scuccia O.S.F. (Vittoria, 19 agosto 1988), è una religiosa e cantante italiana, membro dell’ordine delle Suore orsoline della Sacra Famiglia. È diventata nota a livello internazionale partecipando e vincendo la seconda edizione del talent show The Voice of Italy (nella squadra capitanata dal rapper J-Ax). Il video della sua Blind Audition, in cui cantava No One di Alicia Keys, è stato il quarto più visto su YouTube a livello mondiale nel 2014.

Nel novembre del 2020 Lorella Cuccarini ha iniziato la sua grande avventura ad “Amici”, prima come insegnante di ballo e poi, dall’anno scorso, di canto. Ecco cosa ha detto del talent: “Ci sono stati dei cambiamenti, è stato un crescendo continuo, mi sono calata perfettamente nel ruolo e mi piace sempre di più. Mi appassiona il rapporto con i ragazzi ed è bellissimo anche il fatto di avere vinto una sfida, perché quando sono arrivata nessuno mi aveva mai visto in un ruolo di questo tipo ed era un punto interrogativo innanzitutto per il pubblico storico di Amici”.