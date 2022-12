Amici 22, chi è la cantante Valeria Mancini: età, canzoni, inedito, fidanzato, foto e Instagram

Valeria Mancini è un uovo volto entrato di recente nel forma di Maria De Filippi, Amici 2022: parliamo, nel dettaglio di una cantante (in prova) di 21 anni che, nel casting di Amici 22, era stata già notata da Lorella Cuccariniche la vuole tra i banchi della scuola per proseguire il suo tragitto all’interno del programma. Vediamo un po’ più da vicino qualche dettaglio sulla sua personalità e sulla sua biografia. Ecco qualche informazione in più.

Chi è Valeria Mancini?

Anzitutto, ecco per voi una scheda riassuntiva per meglio entrare nel mondo del personaggio in questione, ed avere così un quadro sintetico ma completo di Valeria Mancini, la nuova protagonista di Amici 22:

N ome: Valeria Mancini

Valeria Mancini Età: 21 anni

21 anni Data di nascita: 2001

2001 Luogo di nascita: Foligno (Perugia)

Foligno (Perugia) Professione : Cantante

: Cantante Tatuaggi: nessuno visibile

nessuno visibile Profilo TikTok ufficiale: @valeriamancinii

Profilo Instagram Ufficiale: @valeriamancinii

La vita e la biografia

Valeria Mancini, la nuova cantante che vuole entrare di diritto nella scuola di Amici, in modo, stabile, nasce a Foligno nel 2001, Perugia. Da sempre, fin da piccolo, si rivela essere una grande appassionata di musica. Dopo l’infanzia, si trasferisce a Milano per rincorrere a tutti i costi il suo sogno. Il giovane talento diventa particolarmente noto quando sbarca su TikTok: i suoi video la vedono cantare sempre con una frase molto emblematica all’inizio. In poco tempo i suoi video diventano virali ed iniziano ad attirare l’attenzione di diverse personalità, come ad esempio quella di Deborah De Luca che la coinvolge in alcuni suoi lavori. Diventano sempre più popolare, Valeria Mancini riesce anche a pubblicare lcuni singoli, con Deborah De Luca, come Yes Scrubs e Is Mine. Nell’ultimo anno, Valeria tenta il tutto per tutto partecipando ai cast e ai provini di Amici 22, il programma di giovani talenti condotto dall’intramontabile Maria De Filippi, ed è proprio qui che viene notata, ancora una volta, per il suo appeal musicale. Vedremo come continuerà la sua promettente carriera.

Instagram e social

Oltre a TikTok, buono anche il successo della sua pagina Instagram, dove pubblica buona parte anche dei suoi lavori e delle sue partecipazioni: vanta un seguito di ben 32.900 follower.