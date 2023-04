Amici 22, venerdì 21 aprile lo Speciale su Canale 5: anticipazioni e cosa vedremo oggi

Niente Uomini e Donne oggi, venerdì 21 aprile, in tv. I fan del dating show di Maria De Filippi, che da anni appassiona tutti, dovranno fare a meno del programma e concludere la settimana in modo diverso. Nessuna dama e nessun cavaliere al centro dello studio, nessun tronista e corteggiatore. Al posto di Uomini e Donne, però, andrà in onda uno speciale su Amici, il talent show che vede come protagonisti giovani, tra cantanti e ballerini.

Lo speciale di Amici 22 oggi su Canale 5 alle 14.45

Al posto di Uomini e Donne, che dal lunedì al venerdì tiene compagnia al pubblico, oggi andrà in onda uno speciale di Amici, in attesa della puntata del sabato sera. I giovani talenti, che sono nella scuola da metà settembre, sono arrivati quasi alla fine di questo lungo e arduo percorso. Solo uno vincerà la categoria ballo, un altro quella di canto. Ma chi avrà questo privilegio? Nello speciale di oggi pomeriggio, molto probabilmente, impareremo a conoscere meglio i ragazzi, con le loro paure, le loro soddisfazioni. E i loro grandi traguardi.

I fan dovranno fare a meno di Uomini e Donne per un bel po’ di giorni perché la trasmissione di Maria De Filippi fa in vacanza e si ferma per il ponte del 25 aprile. Lunedì 24 aprile, al posto del dating show, su Canale 5 dalle 14 alle 16 andrà in onda il film Inga Lindstrom – La casa sul lago, mentre martedì 25, nel giorno della festa della liberazione, verrà trasmesso Rosamunde Pilcher: Il fantasma di Cassley. L’appuntamento con dame e cavalieri, ma anche con giovani tronisti e corteggiatori che sono lì per cercare l’amore, per mettersi in gioco, è per mercoledì 26 aprile, a partire dalle 14.45. La puntata che vedremo in onda, come ha spiegato Lorenzo Pugnaloni, verrà registrata sabato. Ci saranno altri colpi di scena?