Serale Amici 22, anticipazioni registrazione oggi: ospiti, manche ed eliminato di sabato 22 aprile 2023

Sabato sera l’appuntamento per molti è su Canale 5 con il Serale di Amici, il talent show di Maria De Filippi più amato e seguito di sempre. Da settembre, infatti, il talento dei ragazzi, tra cantanti e ballerini, sta appassionando il pubblico: prove, sfide continue, gare, polemiche. E uno spettacolo da fare invidia. Ma cosa succederà nella prossima puntata che, salvo cambiamenti del palinsesto, andrà in onda sabato 22 aprile? Chi degli allievi dovrà abbandonare definitivamente la casetta, quindi il gioco, e rinunciare al sogno della vittoria? D’altra parte, la finale del 14 maggio, che cade di domenica, si avvicina: solo uno di loro vincerà nella categoria ballo e uno in quella di canto.

Anticipazioni Serale Amici di sabato 22 aprile 2023

Come sempre, la puntata verrà registrata oggi pomeriggio, quindi è ancora presto per le anticipazioni ufficiali che saranno rese pubbliche sulla pagina Instagram Amici News e sul sito Superguidatv. Come sempre, però, saranno tre le manche e, molto probabilmente, ci sarà un solo eliminato. La scorsa settimana al ballottaggio finale sono finiti la cantante Federica del team di Arisa e Raimondo Todaro e il ballerino Ramon, ‘pupillo’ di Alessandra Celentano. Alla fine i giudici, Michele Bravi, Giuseppe Giofrè e Cristiano Malgioglio, hanno deciso di eliminare Federica, che ha dovuto così lasciare la casetta. Ma ora il gioco si fa davvero difficile e scegliere tra i talenti diventa complicato.

Chi è stato eliminato

Molto probabilmente, anche sabato 22 aprile ci sarà un solo eliminato. Prima di scoprire cosa succederà, facciamo un passo indietro e vediamo come sono composte al momento le squadre, quelle che si sfideranno nelle tre manche:

Rudy Zerbi e Alessandra Celentano possono contare su Ramon e Isobel (ballerini) e Aaron (cantante)

Arisa e Raimondo Todaro possono fare affidamento su Wax (cantante) e Mattia (ballerino)

Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo possono contare sul talento di Angelina e Cricca (canto) e Maddalena per il ballo.

Chi dei ragazzi dovrà abbandonare la scuola? Tra guanti di sfida, polemiche. E tanta buona musica!

In aggiornamento