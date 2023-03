Quante sono le puntate del Serale di Amici 22? Data della finale, ecco quando finisce

Amici di Maria De Filippi è pronto ad approdare alla sua fase finale, quella più importante ed attesa da tutti i suoi fan più sfegatati, che non vedono l’ora che inizi questa seconda fase, ovvero quella del serale. Già in queste ore, il pubblico inizia a scommettere su chi potranno essere i finalisti della nuova edizione: scopriamo insieme qualche dettaglio in merito al numero di puntate previste e sulla finale. Continuate a leggere!

Amici serale 2023: quante puntate sono in totale?

Le puntate del serale di Amici 2023 di Maria De Filippi, previste per questa freschissima edizione – la 22esima – sono nel complesso nove, e andranno in onda quasi tutte di sabato. Per il momento, l’unico dubbio riguarda solamente la finalissima, la cui data è ancora largamente incerta. Ecco, intanto, il calendario completo:

Prima puntata: sabato 18 marzo

Seconda puntata: sabato 25 marzo

Terza puntata: sabato 1 aprile

Quarta puntata: sabato 8 aprile

Quinta puntata: sabato 15 aprile

Sesta puntata: sabato 22 aprile

Settima puntata: sabato 29 aprile

Ottava puntata: sabato 6 maggio

Nona puntata: domenica 14 maggio o sabato 20 maggio

Quando finisce Amici 2023? La finale

Per quanto riguarda, invece, la finalissima, la data rimane ancora largamente incerta. Pare ci siano ancora forti dubbi sulla sua programmazione. Di fatto, stando al calendario ufficiale, il serale di Amici 22 si accavallerà con la settimana dedicata all’Eurovision Song Contest. Un dettaglio non da poco. Di conseguenza, ecco che l’ultima puntata del serale di Amici potrebbe andare in onda il giorno seguente domenica 15 maggio oppure slittare addirittura di una settimana, fino a sabato 20 maggio.

Quanti eliminati per ogni puntata?

Infine, un’altra domanda importante, riguarda proprio la scelta della doppia eliminazione, che sembra essere prevista proprio per le prime due puntate del serale. La scelta, ad ogni modo, è strettamente correlata al numero di puntate previsto per l’attuale stagione di Amici di Maria De Filippi.