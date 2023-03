Serale Amici 22, anticipazioni registrazione oggi: ospiti ed eliminati di sabato 25 marzo 2023

Dopo l’eliminazione di Megan, ballerina della squadra di Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo, e l’addio di NDG, cantante dello stesso team, sabato 25 marzo, salvo cambiamenti del palinsesto, andrà in onda la seconda e imperdibile puntata del serale di Amici, il talent show che da anni, ormai, vede alla conduzione Maria De Filippi. Tra sfide continue, buste rosse, prove, gare ed esibizioni, da settembre i giovani tra cantanti e ballerini si stanno mettendo in gioco, ma solo uno di loro vincerà. Cosa succederà nella seconda puntata? Chi dovrà rinunciare al sogno della finale? Chi verrà eliminato definitivamente?

Chi è stato eliminato nella seconda puntata del Serale di Amici 22

La gara si fa sempre più difficile, ma è ancora troppo presto per le anticipazioni della registrazione di oggi, che come sempre verranno fornite dalla pagina Instagram Amici News e pubblicate, in anteprima, sul sito Superguidatv. In attesa di capire cosa accadrà e cosa vedremo nella puntata di sabato 25 marzo, ecco come sono le squadre, dopo le eliminazione:

Raimondo Todaro ed Arisa possono contare su Wax e Federica per il canto, Alessio e Mattia per il ballo

possono contare su Wax e Federica per il canto, Alessio e Mattia per il ballo Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo possono contare su Cricca e Angelina per il canto, Samu e Maddalena per il ballo

possono contare su Cricca e Angelina per il canto, Samu e Maddalena per il ballo Rudy Zerbi e Alessandro Celentano, invece, hanno nella loro squadra Piccolo G e Aron come cantanti, Ramon, Isobel e Gianmarco come ballerini.

Ospiti e sfide, chi ha vinto le manche

Come sempre saranno tre la manche: nella prima l’eliminazione sarà diretta, come è accaduto con Megan. Nella seconda, invece, l’eliminazione sarà momentanea: chi siederà sulla poltrona rossa dovrà vedersela con l’eliminato della terza manche. Alla fine ci sarà quella definitiva e in due, quindi, dovranno lasciare il talent. La scorsa settimana tutte e tre la manche sono state vinte da Rudy Zerbi e Alessandra Celentano: sarà così anche questa volta? A giudicare le performance, come sempre, la nuova giuria composta da Cristiano Malgioglio, Giuseppe Giofrè e Michele Bravi.

In aggiornamento