Amici, anticipazioni del Serale di sabato 2 aprile 2022: ospiti, eliminati, a rischio Nunzio e Leonardo

Dopo l’eliminazione di Calma e del ballerino di hip hop Christian, torna Amici, il talent show di successo di Maria De Filippi che da settimane è sbarcato su Canale 5 con il Serale, la fase finale della trasmissione, quella dove verrà decretato il vincitore. Ma cosa succederà sabato 2 aprile? Chi dei ragazzi, tra cantanti e ballerini, dovrà lasciare la scuola e tornare a casa?

Sabrina Ferilli ad Amici

La prima novità è che Sabrina Ferilli tornerà ad Amici, ancora una volta nelle vesti di giudice. Stando alle anticipazioni, infatti, l’attrice ritornerà in studio con Giovannino, il disturbatore di Tu si que Vales e le risate, quindi, saranno assicurate. La bella Sabrina, per una sera, prenderà il posto di Stash, il leader dei The Kolors, risultato positivo al Covid: molto probabilmente lui voterà da casa, ma Sabrina Ferilli si godrà tutto lo spettacolo, al fianco di Stefano De Martino ed Emanuele Filiberto.

Chi è stato eliminato nella terza puntata del serale

Ma veniamo alla nota dolente. Stando alle anticipazioni riportate dalla pagina Instagram, Amici News, il primo eliminato è stato il ballerino John Erik, voluto nella scuola da Veronica Peparini. Nella prima manche la squadra di Peparini e Pettinelli ha sfidato quella di Raimondo Todaro e Lorella Cuccarini, ma alla fine tre allievi sono finiti al ballottaggio e tra Albe, Crytical e John Erik, ha avuto la peggio proprio il ballerino, che ha dovuto lasciare immediatamente la scuola. Nella seconda manche, Todaro e Lorella Cuccarini hanno sfidato Celentano-Zerbi, ma questa volta hanno perso e al ballottaggio sono finiti Sissi, Nunzio e Aisha. Le due cantanti sono state salvate, mentre il ballerino di latino dovrà vedersela con Leonardo, l’ultimo eliminato nella terza manche, che è stata vinta dalla squadra capitanata da Todaro e Lorella Cuccarini.

Nunzio e Leonardo: chi esce?

Al ballottaggio finale, quindi, al termine delle tre manche, sono finiti Nunzio e Leonardo, entrambi ballerini di latino americano. I ragazzi hanno salutato il pubblico e i giudici, sono rientrati in casetta e qui Maria De Filippi, come sempre, farà incursione per svelare il nome dell’eliminato. Quindi, la suspense resta alta.

Chi sono gli ospiti

Sfide, eliminazioni, risate e tanti ospiti in studio. Ci sarà l’immancabile Nino Frassica con il suo ‘Amici Senior’. Ma non solo. In studio ritornerà Aka7even, che canterà sulle note di Perfetta così, ma dovrebbe esserci anche Fabrizio Moro. L’appuntamento, in ogni caso, con la terza puntata del Serale è per stasera, sabato 2 aprile, su Canale 5.