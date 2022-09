Amici, daytime 26 settembre 2022: l’eliminazione di Rita e Wax, cosa vedremo oggi

Dopo il successo della puntata di ieri, inizia una nuova settimana. E, come di consueto, su Canale 5 torna l’appuntamento con il daytime di Amici, il talent show che è appena iniziato e che sta già appassionando migliaia di telespettatori. Tra prove, sfide, esibizioni e concorrenti a rischio eliminazione. Ma cosa vedremo oggi?

Rita verrà eliminata ad Amici?

Giuseppe Giofrè, ospite ad Amici, ha visto ballare i concorrenti e ha stilato una classica. Al primo posto Samu, seguito da Gianmarco e Mattia. Penultima Maddalena, ultima Rita, allieva di Alessandra Celentano, che ora rischia l’eliminazione. E oggi, nel daytime, vedremo proprio la sua esibizione al centro dello studio: Rita non verrà eliminata, stando alle anticipazioni. Anzi, dovrà convincere tutti, anche i maestri che non credono in lei, del suo talento.

Wax a rischio eliminazione

Rita non sarà certo l’unica. Oggi vedremo al centro dello studio anche Wax, allievo del team di Arisa che è arrivato ultimo nella classifica stilata da Ornella Vanoni. Il cantante riuscirà a convincere la sua maestra e tutti gli altri?