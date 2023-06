Amici Full Out in tv su Italia 1, anticipazioni 20 giugno 2023: conduttori, ospiti e scaletta

Dal vivo alla televisione, il concerto dei ragazzi di Amici sta per arrivare in prima serata su Italia 1. E i fan del talent show di Maria De Filippi possono tirare un sospiro di sollievo perché domani sera andrà in onda, a partire dalle 21.20 circa, l’evento che vede protagonisti i giovani allievi, tra cantanti e ballerini, che per mesi hanno appassionato migliaia e migliaia di telespettatori. Tra prove difficili, sfide e vittorie. Il concerto si è tenuto domenica 11 giugno scorso al Rock in Roma, all’Ippodromo delle Capannelle, e ora è pronto per approdare sul piccolo schermo: alla conduzione Nicolò De Devitiis, inviato de Le Iene, e Isobel Kinnear, ballerina australiana il cui indiscusso talento è stato scoperto all’interno della scuola più famosa della televisione italiana. Ad affiancarli Giulia Stabile.

Amici Full Out in tv, chi ci sarà

Sul palco, allestito per l’occasione con i banchi della classe del talent di Maria De Filippi, saranno presenti i cantanti

Aaron ,

, Angelina (vincitrice della categoria canto),

(vincitrice della categoria canto), Cricca ,

, Federica ,

, NDG ,

, Niveo ,

, Piccolo G ,

, Tommy Dali

Wax.

Con loro i ballerini:

Alessio ,

, Gianmarco ,

, Maddalena ,

, Mattia (vincitore dell’edizione di Amici 2023),

(vincitore dell’edizione di Amici 2023), Megan ,

, Ramon

Samu.

Per una serata tutta all’insegna della musica. E del divertimento.

La scaletta della serata, cosa vedremo martedì 20 giugno 2023

Ma ecco, nel dettaglio, tutte le anticipazioni fornite dalla pagina Instagram Amici News e pubblicate sul sito Superguidatv. Ad aprire la serata sarà Mattia Zenzola, il vincitore di Amici che ballerà sulle note di Trumpets. Subito dopo di lui, sarà la volta di Angelina Mango, che si esibirà facendo ballare e cantare tutti con Voglia di vivere, il suo inedito. Wax, invece, canterà Turista per sempre, mentre Samu ballerà sulle note di Mamacita. Sarà, poi, la volta di Aaron con Universale e di Maddalena, che ballerà Anche fragile. E ancora, Cricca canterà Just the way you are, Federica si esibirà sulle note di Scivola e Alessio ballerà Fiore on fire. Sul palco, poi, saliranno NDG e Tommy che presenteranno il loro singolo Miss. Subito dopo ci saranno Ramon, con Pakita, e Piccolo G con Acquario. Megan, invece, ballerà Crazy in love.

E ancora:

Niveo con Scarabocchi

Isobel e Gianmarco con Dancing in the moonlight

Mattia con Umberto sulle note di Hanuman

Angelina con 9 maggio

Gianmarco balla Las Vegas

Federica canta Proud of Mary

Isobel balla Be italian

Wax con Laurea ad honorem

Maddalena sulle note di Nera

Cricca con Se tu mi guardi casi

Alessio sulle note di un brano di Justin Timberlake

Piccolo G con Isole negli occhi

Ramon con Lo Schiaccionoci

Niveo con Ma che freddo fa

NDG canta fuori

Samu balla Cenere

Tommy canta Finisce bene

Megan balla Bon apetite

Aaron con Somebody to love

Wax con Anni 70

Angelina con This is me

Angelina con Ci pensiamo domani

Mattia e Benedetta insieme con Crazy little thing called love.

Tutti gli ospiti, i prof di Amici che ci saranno

Musica, danza, divertimento. E tanti ospiti. Sul palco, infatti, saliranno Alessandra Celentano, Lorella Cuccarini, Arisa, Olly e il comico e imitatore Vincenzo De Lucia. Che per tutta la serata sarà Maria De Filippi.

L’appuntamento, quindi, è per il 20 giugno a partire dalle 21.20 circa: siete pronti?