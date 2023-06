And Just Like That 2, arriva la seconda parte del sequel di Sex and the City: ecco quando esce

L’iconica serie Sex and the City torna sullo schermo con la seconda parte del sequel che sta facendo impazzire tutti i fan: And Just Like That 2. La serie tv sarà ambientata a New York e vedrà come protagoniste Sarah Jessica Parker, Kristin Davis e Cynthia Nixon. Ecco quando uscirà e dove vedere And Just Like That 2.

Il ritorno di Sex and the City

Sex and The City è stata una delle serie più iconiche degli anni novanta insieme a Scrubs e ha fatto sognare generazioni di giovani mostrando il lato più accattivante di New York. A grande richiesta del pubblico, gli sceneggiatori hanno deciso di girare un sequel della serie con le grandi attrici protagoniste. La serie tv si chiama “And Just like That” e la prima stagione ha diviso gli animi. Ad alcuni fan appassionati della serie è piaciuta tantissimo e gli ha fatto rivivere alcuni bellissimi ricordi. Altri sono rimasti molto delusi. Tuttavia, sta per uscire la seconda parte del sequel e il cast ha promesso grandi sorprese e colpi di scena.

Dove vedere il sequel And Just Like That 2: quando esce e orari

La seconda parte del sequel inizierà stasera, 23 giugno e sarà disponibile su Sky Serie e in streaming su Now. Di cosa parlerà la seconda stagione? A gran sorpresa ci sarà il ritorno di Samantha, interpretata dalla celebre attrice Kim Cattral. Sarà anche una stagione in cui il tema centrale sarà la ‘rinascita’: Carrie sta finalmente elaborando il lutto di Mister Big e le tre ragazze newyorkesi Carrie, Miranda e Charlotte sono finalmente pronte a godersi la vita come una tempo tra aperitivi, shopping e passeggiate per la grande mela. Non solo: ci saranno anche nuovi personaggi che entreranno e far parte delle loro vite e forse le sconvolgeranno. Siete pronti a numerosi colpi di scena?

Cast e contenuti inediti

La grande novità del sequel è anche la quantità di contenuti inediti presenti. Sta già spopolando l’inedito “And Just like That- Il Documentario” che racconta tutti i dietro le quinte della serie. Ci sono anche le interviste alle protagoniste, che raccontano l’emozione di tornare nelle vesti di Carrie, Miranda e Charlotte a New York, come venticinque anni fa, momento in cui è uscita la prima puntata di Sex and the City. Oltre alle protagoniste, faranno parte del cast anche: Sara Ramírez, Sarita Choudhury, Nicole Ari Parker, Karen Pittman, Mario Cantone, David Eigenberg, Evan Handler, Christopher Jackson, Niall Cunningham, Cathy Ang e Alexa Swinton. Per tutti gli aggiornamenti, ecco la pagina ufficiale della serie: