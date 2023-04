Andrea Camilleri, chi sono le figlie: età, lavoro, oggi e vita privata

Anche oggi, mercoledì 26 aprile 2023, andrà in onda un’altra imperdibile puntata con il salotto del primissimo pomeriggio di Serena Bortone, Oggi è un altro giorno, per parlare di attualità, società e tanto altro con ospiti imperdibili, che riveleranno alcune cose anche della loro vita privata. In puntata si parlerà anche del grande maestro Andrea Camilleri. Ma chi sono le figlie? Conosciamole insieme, continuate a leggere l’articolo!

Chi sono le figlie di Andrea Camilleri

Andrea Camilleri durante la sua incredibile vita ha avuto tre figlie: Andreina, Elisabetta e Mariolina, tutte nate dall’amore dello scrittore per Rosetta dello Siesto. Lei, la donna che per più di 60 anni è stata con amore al suo fianco, durante la relazione e la vita di coppia gli ha regalato tre splendide figlie, le quali, a loro volta, poi, nel corso della loro vita, l’hanno fatto diventare anche nonno e bisnonno. Infatti, la primogenita dello scrittore, Andreina, ha avuto due figli (Arianna e Alessandra), mentre anche Mariolina, la più piccola delle tre, ha ne ha avuti altri due, Francesco e Silvia. Ma cosa fanno nella loro vita, che lavoro?

Lavoro e vita privata di Andreina, Elisabetta e Mariolina Camilleri

Francesca e Andreina, diciamolo sin da subito, sono da sempre state molto riservate sulla loro vita, dato anche il grande riverbero mediatico del padre, grazie alla sua fama e al suo enorme talento. Hanno da sempre scelto di vivere lontano dai riflettori e dai media. Sappiamo, invece, che Mariolina ha deciso di seguire in parte le orme del padre, dedicando la sua vita all’arte e alle immagini. Da quello che apprendiamo sul web, la donna si è diplomata presso lo IED, l’Istituto Europeo di Design, e ha insegnato tecniche pittoriche, collaborando con numerose riviste durante la sua fortunata carriera professionale ed artistica. Oggi, dopo tanto lavoro, è una grande illustratrice, molto conosciuto ed apprezzata per le sue opere dallo stile unico ed inconfondibile.

Mariolina Camilleri segue le orme del padre

Mariolina Camilleri, ad esempio, ha curato le illustrazioni dell’opera del grande scrittore su Achille Campanile, oltre a realizzare anche un corso di scrittura creativa per bambini con Mila Venturini. Proprio da suo padre, dai suoi insegnamenti e dalla sua presenza, ha imparato ed ereditato il talento artistico, ma anche la sua grande ironia, da sempre suo segno distintivo. “Questo è l’insegnamento più grande che mi ha dato e che poi è pure il messaggio che, con la sua ironia dell’assurdo, ha voluto trasmetterci anche Achille Campanile” aveva detto durante una intervista qualche tempo fa.

Il rapporto di Camilleri con le figlie

Lo stesso Andrea Camilleri è stato sempre molto riservato sul tema del rapporto con le figlie. Ma fra le pagine di uno dei libri scritti dal padre di Montalbano, si legge: ”Stavo troppo tempo fuori casa: l’esempio più lampante è dato dallo svolgimento del tema ‘Mio padre’, fatto da tua nonna Andreina che allora andava alle elementari: Mio padre quando torna a casa litiga con mia madre. Poi si chiude nello studio e legge copioni. La sera esce e torna il giorno dopo. Qualche volta sa fare andare la lavatrice”. Poi, lo scrittore continua: ”A mia difesa dirò che proprio in quel tempo Rosetta e io vivevamo felici in pieno accordo, quindi quelli che Andreina credeva litigi erano normalissime discussioni familiari. Era vero che io uscivo la sera per andare a provare in teatro ma tornavo verso la mezzanotte quando la bambina dormiva, perciò per lei io rincasavo il giorno dopo”.