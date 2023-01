Andrea Celeste e Aurora Villa, chi sono le figlie di Patrizia Baldi e Claudio Villa: età, lavoro e foto

Andrea Celeste e Aurora Villa sono due dei 4 figli che Claudio Villa ha avuto durante il corso della lunga carriera musicale e, a questo punto, anche sentimentale. Ma chi sono e qual è la loro storia? In questo articolo troverete tutte le notizie e le informazioni che li riguardano, per entrare più a fondo nell’argomento e scoprire tutto quello che c’è da sapere. Continuate a leggere!

Claudio Villa: chi era, età, carriera, canzoni, figli, moglie e come è morto

Claudio Villa, una turbolenta vita sentimentale

Claudio Villa non ha bisogno di presentazioni, è un colosso della musica italiana e sulla sua carriera non c’è nulla da aggiungere. Sono stati davvero tanti e numerosi i suoi successi, altrettante anche le soddisfazioni durante il suo tragitto artistico. Ma non solamente la sua carriera musicale ha fatto parlare e discutere. Certamente, lungo e prolifica anche la sua vita sentimentale, che ha fatto tanto chiacchierare nel corso degli anni, in quanto si presenta molto turbolenta. C’è chi addirittura afferma che abbia avuto tanti altri figli al di fuori del matrimonio, di cui non si conoscerebbe il numero esatto. Le indiscrezioni su questo fronte sono davvero tante, e risulta difficile districarsi in questa marea di segnalazioni e notizie. Ma cerchiamo, ad ogni modo, di rimare sui fatti concreti, senza sforare troppo e conosciamo meglio due dei suoi 4 figli ufficiali, Andrea Celeste e Aurora.

L’incontro con Patrizia Baldi e le figlie Andrea Celeste e Aurora Villa

Dopo il primo matrimonio, tante bugie, tradimenti, come in molti sostengono, e i primi figli. Un’altra relazione, quella con Noemi Garofalo, forse iniziata anche prima della fine del primo matrimonio. Ad ogni modo, dopo qualche tempo, anche quella con Noemi è destinata a finire. La loro relazione dura per sette anni e nascono due figli: Manuela e Claudio Junior. Ma anche questa finisce. Ed è a seguito di questa ennesima relazione amorosa, che Claudio Villa si innamora di una ragazzina di soli 16 anni, una cosa che per loro non è mai stato un problema. La sua seconda moglie si chiama Patrizia Baldi ed era figlia di un carissimo amico del famoso cantante. Proprio con lei, Claudio Villa avrà altre due figlie, di nome Andrea Celeste e Aurora. Anche in questo caso, però, come per gli altri figli, non si hanno praticamente informazioni concrete sui loro profili.