Andrea Lo Cicero all’Isola dei Famosi 2023: chi è, età, carriera, chi è la moglie, figli, Instagram

Il celebre ex rugbista italiano Andrea Lo Cicero sarà uno dei concorrenti dell’Isola dei Famosi 2023. Sta per partire per un’incredibile avventura su un’isola deserta e sperduta in mezzo all’Oceano in Honduras. Sarà pronto ad affrontare tutte le sfide che lo attendono? Ancora non lo sappiamo, ma nel frattempo vi raccontiamo tutto quello che sappiamo su di lui!

Chi è Andrea Lo Cicero: età e carriera

Andrea Lo Cicero è nato a Catania il 7 maggio del 1976 e ha quasi 46 anni. Il suo è un nome ben noto nel mondo dello sport perché è stato per anni uno dei migliori rugbisti italiani. Ha partecipato a quattro coppe del mondo di rugby e si è ritirato dal mondo dello sport all’età di 37 anni, nel 2013. Dopo lo sport, si è dedicato alla conduzione televisiva di alcuni programmi, fra cui: Giardini da Incubo e L’erba del Barone. Da sempre è soprannominato Barone, date le sue discendenze nobiliari. Non solo, è anche un grande appassionato di cucina e ha partecipato come ospite a Masterchef e alla Prova del Cuoco. Ad oggi tiene un suo programma sul canale di “Gambero Rosso” ed è anche un ambasciatore di Unicef Italia.

Vita privata: moglie e figli

Andrea Lo Cicero è sposato da moltissimi anni con la sua dolce metà che si chiama Roberta Di Fiore. Hanno aperto insieme un’azienda agricola e lei lavora nella parte progettuale e di management, ma non solo. nel 2019 è nato il loro unico figlio che si chiama Ettore. La famiglia è molto unita e vivono tutti insieme in un posto immerso nel verde in provincia di Viterbo.

L’avventura all’Isola dei famosi 2023 e Instagram

Andrea Lo Cicero dovrà salutare la sua Amat famiglia per un po’ per salpare in una nuova e incredibile avventura sull’Isola dei Famosi. Come sarà la sua esperienza? Riuscirà ad adattarsi e lottare per la sopravvivenza? Lo scopriremo presto! Intanto, se volete rimanere aggiornati, potete seguirlo sul suo profilo Instagram con cui vanta più di 41 mila followers.