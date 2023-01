Andrea Piazzolla, chi è l’ex assistente di Gina Lollobrigida: età, moglie, l’accusa di circonvenzione d’incapace

Come ogni domenica che si rispetti l’appuntamento su Rai 1 è solo uno. Ed è quello con Domenica In, il salotto televisivo più amato e seguito dal pubblico, che vede alla conduzione Mara Venier, la ‘zia’ nazionale. Gran parte della puntata di domenica 22 gennaio verrà dedicata alla grande Gina Lollobrigida, la diva del cinema scomparsa all’età di 95 anni lunedì scorso. Si ripercorrerà la sua brillante carriera, poi si parlerà della sua vita, segnata da battaglie legali. E un nome che tornerà spesso sarà quello di Andrea Piazzolla, l’uomo che le è stato sempre accanto e che è stato poi accusato di circonvenzione d’incapace.

Cosa sappiamo su Andrea Piazzolla

Andrea Piazzolla era l’assistente, il tuttofare e amministratore delegato della società Vissi d’arte di Gina Lollobrigida. L’uomo, che ha 35 anni, è stato sempre al fianco dell’attrice, ma è conosciuto nei salotti tv e sui giornali anche per una serie di battaglie legali. E per un processo, nel quale risulta imputato per circonvenzione d’incapace. L’accusa, per lui, è quella di aver venduto una serie di beni dell’attrice, quasi come se Piazzolla fosse solo interessato al patrimonio e a niente più, come sostengono il figlio di Gina Milko e il nipote Dimitri. Gina, però, ha sempre creduto a Piazzolla e ha cercato di dimostrare a tutti la sua buonafede, il suo altruismo.

La vita al fianco di Gina Lollobrigida

Andrea Piazzolla ha collaborato per decenni con Gina Lollobrigida e nel 2015 ha deciso di trasferirsi con la compagna e la figlia nella villa dell’attrice, sull’Appia Antica, proprio per stare al fianco della ‘Lollo’ e prendersi cura di lei.

Il processo

Ora, però, la Procura ha dato il via al processo. Secondo l’accusa Piazzolla, insieme a un ristoratore (anche lui imputato), avrebbe cercato di vendere più di 350 beni di Gina Lollobrigida, tra gioielli, auto di lusso, opere d’arte. Il tuttofare, però, si è sempre detto innocente, è stato al fianco dell’attrice e l’ha protetta. Oggi proprio lui si racconterà, spiegherà la sua versione dei fatti ai microfoni di Domenica In, agli stessi microfoni dove la ‘Lollo’ aveva detto in una delle sue ultime interviste di voler morire in pace. Di voler mettere la parola fine a quelle vicende giudiziarie e riallacciare i rapporti con la sua famiglia.