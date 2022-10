Andrea Vianello: chi è, età, carriera, ischemia, libro, vita privata del giornalista

Torna l’appuntamento con Verissimo, nel salotto pomeridiano della bravissima e bellissima Silvia Toffanin, in onda come sempre a partire dalle ore 13.30 nel primissimo pomeriggio domenicale. Ospite della puntata in onda oggi, domenica 23 ottobre, il conduttore e giornalista Andrea Vianello che si racconterà ai microfoni in studio. Vianello, colpito da un’ischemia un anno fa, presenterà il suo libro, Ogni parola che sapevo, in cui racconta la drammatica vicenda che ha vissuto.

Susanna Vianello, chi è la figlia di Edoardo e Wilma Goich: età, come è morta, malattia, figli

Chi è, età, cenni biografici

Andrea Vianello è nato a Roma il 25 aprile del 1961 ed è nipote del cantante Edoardo Vianello. Andrea ha intrapreso la sua carriera nel 1992: ha collaborato con lo zio alla stesura dei testi dell’album Vivere insieme. Ha poi esordito alla radio su GR1 nei primi anni ’90 per arrivare alla conduzione del programma di approfondimento Radio anch’io. Nel 1993 ha vinto l’Oscar del giornalismo. Nel 1999 Andrea ha esordito in televisione come conduttore del programma Tele anch’io. Dal 2017, inoltre, è vicedirettore di Rai 1 con delega ai programmi di attualità, di costume e ai format innovativi di genere informativo.

L’ischemia cerebrale

Il 2 febbraio 2019 il conduttore è stato colpito da un’ischemia cerebrale che gli ha tolto temporaneamente la capacità del linguaggio, che ha recuperato solo dopo lunghe terapie riabilitative.

Vita privata, la moglie

Della sua vita privata si sa veramente poco. Andrea Vianello ha una moglie, Francesca Romana Ceci, una giornalista e la coppia ha tre figli: Goffredo, Maria Carolina e Vittoria.

Andrea Vianello: le curiosità che non ti aspetti