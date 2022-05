Andriy Shevchenko: chi è, età, carriera, Pescara, dove vive, Instagram, moglie e vita privata

Torna l’appuntamento del sabato con Verissimo, il salotto televisivo più amato e seguito dal pubblico di Canale 5. Tra gli ospiti, pronto a raccontarsi a cuore aperto tra vita privata e carriera, anche Andriy Shevchenko, una vera icona del calcio e un grande uomo, in prima linea per aiutare la sua terra, l’Ucraina.

Dagli esordi al successo del calciatore ucraino Andriy Shevchenko

Andriy Shevchenko è nato in Ucraina, a Dvirkivscyna, il 29 settembre del 1976 ed è un noto ex calciatore, di ruolo attaccante, ora allenatore di calcio. È ritenuto uno degli attaccanti più forti e completi della sua generazione: ha esordito nella Dinamo Kiev, con cui ha vinto cinque campionati ucraini e tre coppie nazionali, poi nel 1999 è arrivato in Italia, al Milan, in cui ha militato per ben 7 stagioni. Ha vinto con i rossoneri uno scudetto, una Supercoppa europea, una Supercoppa italiana, una UEFA Champions League e una Coppia Italia.

Nel 2006, poi, è stato acquistato dal Chelsea, con cui ha vinto una Coppa d’Inghilterra e una Coppa di lega inglese, ma nel 2008 è ritornato al Milan per un prestito. Rientrato al Chelsea, ha rescisso il contratto per tornare alla Dinamo Kiev. Con la nazionale ucraina ha partecipato al campionato del mondo nel 2006 e a quello d’Europa del 2012.

Tutti i premi e i riconoscimenti

Andriy Shevchenko ha vinto il Pallone d’oro nel 2004, poi è stato inserito da Pelè nella FIFA 100, lista dei 125 migliori calciatori viventi. Con 67 reti in 143 partite, oggi occupa il settimo posto nelle graduatorie dei marcatori delle competizioni UEFA per club e l’undicesimo in quella dei giocatori con più presenze. Tra l’altro, è il secondo giocatore con più presenze nella nazionale ucraina e il primo come reti realizzati, secondo nella classifica dei migliori marcatori della storia del Milan.

Le caratteriste tecniche

Andriy Shevchenko è da sempre stato dotato di grande forza fisica, di corsa: eccelleva nello scatto, nella velocità ed è sempre stato abile negli inserimenti senza palla, nel colpo di testa e nel tiro anche da fuori area, con entrambi i piedi.

Dopo il ritiro e la vita ‘fuori dal campo’

Dopo aver abbandonato il mondo del calcio, Andriy Shevchenko ha scelto di aderire al partito Ucraina – Avanti, ex partito social democratico. La sua avventura in politica, però, è iniziata con un insuccesso: alle elezioni parlamenti del 2012 il suo partito ha ottenuto pochissimi voti. Dal 2018, invece, è opinionista di DAZN, la piattaforma che trasmette le partite di Serie A.

La carriera come allenatore

Andriy Shevchenko il 7 novembre del 2021 è stato nominato nuovo tecnico del Genoa e ha firmato un contratto triennale. Il 15 gennaio del 2022 è stato sollevato dall’incarico dopo una vittoria, 3 pareggi e 7 sconfitte in 11 partite tra campionato e Coppa Italia.

Andriy Shevchenko acquisterà il Pescara?

Recentemente, su tutti i giornali, era rimbalzata una notizia: Andriy Shevchenko e l’acquisto del Pescara. In realtà, però, come ha riportato Rete8. Sheva sarebbe volato in Abruzzo per sottoporsi a una visita oculistica a Chieti. Quindi, salvo cambiamenti e colpi di scena, nessuna trattiva sembrerebbe essere in corso.

Chi è la moglie, figli e vita privata

Ma veniamo alla vita privata. Andriy Shevchenko, soprannominato Sheva, il 14 luglio del 2004 ha sposato in una cerimonia privata a Washington la modella Kristenz Pazik, che aveva conosciuto due anni prima. La coppia ha quattro figli: Jordan, nato nel 2004, Christian nel 2006, Oleksandr nel 2012 e Rider Gabriel nel 2014.

Instagram: il calciatore ucraino punta sui social

Andriy Shevchenko è molto seguito sui social e su Instagram con l’account @andriyshevchenko vanta oltre 1 milione di followers.