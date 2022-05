Andriy Shevchenko, chi è la moglie Kristen Pazik: età, carriera, Instagram e figli

Torna l’appuntamento del sabato con Verissimo, il salotto televisivo più amato e seguito dal pubblico di Canale 5. Tra gli ospiti, pronto a raccontarsi a cuore aperto tra vita privata e carriera, anche Andriy Shevchenko, una vera icona del calcio e un grande uomo, in prima linea per aiutare la sua terra, l’Ucraina. Il campione ripercorrerà la sua vita e parlerà anche del grande amore per la moglie Kristen.

Come si sono conosciuti Andriy Shevchenko e la moglie Kristen

Kristen Pazik, figlia di Mike Pazik, ex giocatore di baseball professionista e lanciatore in MLB con i Minnesota Twins dal 1975 al 1977, è una modella statunitense di origine polacca. Nonché moglie del campione ucraino, grande calciatore e allenatore, Andriy Shevchenko. I due si sono conosciuti durante una festa a Milano nel 2002: un colpo di fulmine. Poi, dopo due anni di fidanzamento sono convolati a nozze.

Il matrimonio e la nascita dei 4 figli

I due sono convolati a nozze nel 2004 in una cerimonia privata a Washington, su un campo da golf. L’ex calciatore, infatti, è un grande appassionato di golf e nel settembre del 2013, per la prima volta, ha partecipato a una competizione professionistica, la Coppa superiore di Charkiv. Dal loro grande amore, che li lega ancora oggi, sono nati 4 figli: Jordan venuto al mondo il 29 ottobre del 2004, Christian nato il 10 novembre del 2006, Oleksandr (1 ottobre 2012) e Rider Gabriel, l’ultimo arrivato in famiglia il 6 aprile del 2014.

Instagram di Kristen Pazik

La modella ha un profilo Instagram e con l’account @kristenpazik vanta oltre 12 mila followers.