Aneta di Uomini e Donne, chi è la corteggiatrice di Armando: età, lavoro, Instagram

Uomini e Donne. Torna, come sempre, l’appuntamento pomeridiano con il salotto di Maria De Filippi che vedrà protagonisti sia i personaggi del trono senior sia quelli del trono classico. Dopo aver sviscerato la questione ”Matteo Ranieri”, ora tocca al trono senior: Armando cosa farà con la bionda Aneta? Scopiamolo!

Uomini e Donne: il triangolo Armando, Alessandra e Aneta

Armando Incarnato è un cavaliere storico di Uomini e Donne, che sta tornando prepotentemente al centro delle attenzioni in studio, soprattutto dopo aver iniziato un percorso parallelo con Alessandra, precedente uscita con Diego, e Aneta, la sua nuova corteggiatrice. Aneta è entrata in studio direttamente per lui, per conoscerlo. Per il momento la frequentazione procede a rilento e senza grossi colpi di scena.

Colpo di scena in puntata

È chiaro però che c’è del feeling tra i due, anche se, come anticipato, Armando ha messo gli occhi anche su Alessandra, la quale però mantiene ancora qualche relazione sentimentale con Diego. Tuttavia, ieri sera sono usciti a cena, all’insaputa di Aneta che oggi in studio ha scoperto l’amara verità. Qualcosa si è sicuramente incrinato da oggi, e la loro relazione ha subito una forte scossa.

Chi è davvero Aneta: quello che sappiamo

Clamorosamente, nonostante l’attenzione suscitata e la ricerca di informazioni da parte del pubblico, Aneta è molto riservata. Non sembra avere Instagram o Facebook, e quindi le informazioni sono davvero scarse. Sappiamo che è una bionda alquanto seriosa, che ha bisogno di molto tempo per poter approfondire una relazione e questa cosa non sembra andare molto giù ad Armando.

La fine della storia con Armando

Aneta ha dato una possibilità ad Armando, uno dei cavalieri più discussi e chiacchierati del parterre femminile. I due sono usciti insieme, ma le cose non sembrano andare bene. Anzi, Armando lamenta la distanza, la poca vicinanza, al punto che ha deciso di chiudere la relazione e di conoscere altre due donne.