Angela Finocchiaro: chi è, età, carriera, film, oggi, chi è il marito, figli, vita privata, ultimo film e Instagram

La celebre attrice Angela Finocchiaro sarà ospite del programma “Da noi a ruota libera” condotto da Francesca Fialdini. Rilascerà una toccante intervista in cui si racconterà a cuore aperto: dalla carriera alla vita privata. Siete curiosi di saperne di più? Ecco tutto quello che sappiamo su di lei.

Chi è Angela Finocchiaro: età, carriera, film

Angela Finocchiaro è nata a Milano il 20 novembre del 1955, ha 67 anni ed è del segno del sagittario. È cresciuta in una famiglia catanese espatriata nel nord Italia e fin da piccolissima ha avuto la passione per la recitazione. Si forma con corsi teatrali e inizia la fase del debutto negli anni ’70, dopo una lunga esperienza con una compagnia sperimentale “Quelli di Grock”. Con loro ha modo di sperimentare molto e di formare la sua comicità unica ed originale. Debutta al cinema con il film “Ratataplan” nel 1979 e la carriera decolla in breve tempo. Le sue due grandi passioni rimangono il teatro e la comicità. Debutta nel cabaret negli anni ’80 con lo spettacolo “La stanza dei fiori di china”. Inizia, così, ad alternare al teatro l’attività di comica televisiva nelle trasmissioni “La TV delle ragazze” e “Zanzibar”. Ha recitato in diverse fiction e in molte commedie italiane, ad esempio ha interpretato la moglie di Claudio Bisio nei film “Benvenuti al sud” del 2010 e “Benvenuti al Nord” del 2012. Ha vinto tre volte il David di Donatello per la migliore attrice non protagonista per Il muro di gomma del 1992, La bestia nel cuore del 2006 e Mio fratello è figlio unico del 2007.

Vita privata: marito e figli

L’attrice è molto riservata sulla sua vita privata e per questo non si conoscono molti dettagli. Sappiamo che è sposata da moltissimi anni con un altro attore di nome Danilo. Lui preferisce stare lontano dalle luci del grande e del piccolo schermo ed è completamente dedito al teatro. Sono convolati a nozze dopo un lunghissimo finanziamento, sono sposati da 18 anni e hanno avuto due figli: Nicolò e Nina.

Cosa fa oggi, ultimo film e Instagram

Nonostante l’età, la sua carriera da attrice è ancora molto fiorente e lei è in piena attività. Gira i teatri italiani con i suoi spettacoli di cabaret, interpretazioni comiche, ma anche spettacoli con la sua compagnia teatrale. Non solo, sta per uscire al cinema il suo ultimo film “Educazione fisica” di Stefano Cipani tratto dall’opera teatrale “La Palestra” di Giorgio Scianna. Su Instagram ha un profilo seguito da quasi 22mila persone e pubblica molti scatti mentre è nel suo habitat naturale: il palco teatrale.