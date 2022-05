Angelo Privitera, chi è il tastierista di Franco Battiato: la biografia del musicista, età, carriera

Tutto pronto per il classico appuntamento pomeridiano di Rai 1 con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Serena Bortone. Oggi, a un anno di distanza dalla morte di Franco Battiato, si ricorderà in studio il grande cantautore con Red Canzian, Padre Guidalberto Bormolini e Angelo Privitera. Poi verrà presentato il docu-film ‘Il coraggio di essere Franco’ in onda su Rai 1 proprio stasera, mercoledì 18 maggio.

La storia d’amicizia tra Angelo Privitera e Franco Battiato

Angelo Privitera è stato sicuramente uno degli amici e dei collaboratori più importanti e stretti di Franco Battiato. Con il grande artista, infatti, Privitera ha calcato, come tastierista e programmatore, i più importanti palcoscenici ed è stato al suo fianco per 30 lunghi anni. I due, come ha raccontato Priviteia al quotidiano La Sicilia, si sono conosciuti nel 1985, in occasione dei 60 anni del Liceo Scientifico Archimede di Acireale.

“Franco viveva allora a Milano, ma venne. Io c’ero come ex alunno e per suonare. Nacque un’amicizia. Lo andai a trovare a Milano, poi quando lui tornò a vivere in Sicilia, iniziò una collaborazione interna”. I due erano quasi fratelli, condividevano tutto: dalla musica ai viaggi insieme. E la morte di Battiato per Privitera, così come tantissimi altri, è stato un duro colpo.

Cosa fa oggi

Angelo Privitera oggi si dedica alla direzione artistica della rassegna estiva di Recco, in Liguria. Poi, porta avanti i progetti sui brani di Franco, che in realtà è sempre presenta nella sua vita.

L’evento d’amore di oggi per Franco Battiato

Oggi, a distanza di un anno dalla morte di Franco Battiato, a Taormina, al Teatro Antico, ci sarà un evento d’amore dedicato al grande maestro, organizzato proprio da Angelo Privitera. Sul palco ci saranno Carmen Consoli, Red Canzian, Fabio Cinti, il Nuovo Quartetto Italiano e lo spettacolo, che vedrà in collegamento anche Vincenzo Mollica, prenderà il via alle 20.30. E da Serena Bortone, a Oggi è un altro giorno, verrà presentato il progetto. Perché Franco non è mai andato via davvero.