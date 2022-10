Anna Kanakis: chi è, età, carriera, oggi, foto, chi è il marito, figli, libri

Tutto pronto per il classico appuntamento pomeridiano di Rai 1 con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Serena Bortone. Tra gli ospiti anche l’attrice Anna Kanakis, che si racconterà a cuore aperto in un’intervista lunga e intima: dalla carriera alla sfera privata.

Dagli esordi al successo con Miss Italia di Anna Kanakis

Anna Kanakis, all’anagrafe Anna Maria Kanakis, è nata a Messina il 1 febbraio del 1962 ed è una nota attrice, ex modella e scrittrice, eletta Miss Italia nel 1977. Figlia di padre greco e di madre originaria di Tortorici, a soli 15 anni Anna è stata eletta Miss Italia e nel 1981 ha partecipato a Miss Universo. Da lì, per lei, si sono aperte le porte dello spettacolo: ha debuttato al cinema e ha lavorato in una trentina di pellicole, all’Italia e all’estero.

La passione per la scrittura, i suoi romanzi

Anna Kanakis ha avuto anche una breve carriera politica, poi nel 2010 ha debuttato come scrittrice con il romanzo Sei così mia quando dormi. L’ultimo scandaloso amore di George Sand. Nel 2011 ha continuato con la sua passione per la scrittura e ha pubblicato il secondo romanzo, L’amante di Goebbels, dove ha raccontato la storia vera di Lida Baarova, attrice cecoslovacca amante di Goebbels nel 1938.

Chi è il marito, la vita privata

Anna nel 1981 ha sposato il musicista Claudio Simonetti, da cui ha divorziato pochi anni dopo. Nel 2004, invece, è convolata a nozze una seconda volta con il veneziano Marco Merati Foscarini, discendente di Marco Foscarini, uno degli ultimi dogi di Venezia. Sembrerebbe non avere figli.

Instagram: Anna Kanakis punta sui social

Anna Kanakis ha un profilo Instagram e con l’account @annakanakis vanta oltre 3 mila followers.