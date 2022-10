Anna Kanakis, chi è il marito Marco Merati Foscarini: età, lavoro, figli

Tutto pronto per il classico appuntamento pomeridiano di Rai 1 con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Serena Bortone. Tra gli ospiti anche l’attrice Anna Kanakis, che si racconterà a cuore aperto: dalla carriera ai successi fino alla vita privata e all’amore per il marito di origini nobili, Marco Merati Foscarini.

Cosa sappiamo su Marco Merati Foscarini

Marco Merati Foscarini ha oltre 60 anni, è milanese e pare che nel 2012 sia entrato nel team di private banking di Banca Leonardo come senior advisor. Alle spalle, infatti, una lunga carriera nel settore del risparmio, lui che è stato anche presidente delle attività bancarie e finanziarie in Italia del gruppo BSI. Non abbiamo molte informazioni sull’uomo, ma sappiamo che è discendente di Marco Foscarini, uno degli ultimi dogi di Venezia.

La discendenza della famiglia Foscarini

I Foscarini furono una famiglia patrizia veneziana: pare fossero originari di Altino o di Padova e che, giunti in Laguna, avessero dato al governo dell’antico ducato dei tribuni. Si tratta, in ogni caso, di una famiglia molto antica, che vanta come membri illustri Ludovico, politico e letterato, Giacomo, diplomatico e militare, Marco, centodiciassettesimo doge dal 1972 alla sua morte.

Il matrimonio con Anna Kanakis

Anna Kanakis nel 1981 ha sposato il musicista Claudio Simonetti, da cui ha divorziato pochi anni dopo. Nel 2004, invece, è convolata a nozze una seconda volta con il veneziano Marco Merati Foscarini, discendente di Marco Foscarini, uno degli ultimi dogi di Venezia. Sembrerebbe non avere figli. I due sono complici e affiatati come non mai, sempre uniti e lontani dal gossip. E dai pettegolezzi.