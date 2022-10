Anna Kanakis, chi è l’ex marito Claudio Simonetti: età del compositore e musicista, colonne sonore e vita privata

Tutto pronto per il classico appuntamento pomeridiano di Rai 1 con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Serena Bortone. Tra gli ospiti di oggi anche l’attrice Anna Kanakis, che si racconterà a cuore aperto: dalla carriera alla vita privata e all’amore finito per il primo marito Claudio Simonetti.

Dagli esordi al debutto di Claudio Simonetti come compositore

Claudio Simonetti è nato a Sao Paulo il 19 febbraio del 1952, figlio di Enrico Simonetti, è un noto compositore e musicista, fondatore del gruppo progressive rock Goblin. Di lui sappiamo che ha studiato composizione e pianoforte fin da piccolo e che poi ha iniziato la carriera come tastierista in un gruppo musicale. Ma è diventato noto per aver composto molte colonne sonore di film, che hanno fatto la storia del cinema italiano (e non solo).

Le sue colonne sonore più famose

Claudio Simonetti è conosciuto per aver composto molte colonne sonore di film italiani e americani, tra cui quelli di Dario Argento, Profondo Rosso, Suspiria, Phenomena, Opera, Non ho sonno, Il cartaio, La terza madre, Dracula 3D. Ma non solo. Nel 1981 ha composto anche la musica del brano Gioca jouer di Claudio Cecchetto e nel 1999 ha fondato la band i Daemonia.

Il matrimonio con Anna Kanakis

Anna Kanakis, che oggi si racconterà ai microfoni di Serena Bortone, nel 1981 ha sposato il musicista Claudio Simonetti, da cui ha divorziato pochi anni dopo. Il musicista nel 1989 ha sposato Donatella De Campi, divorziando nel 1994. Ma dal 2009 è legato a Giulia Lolli.

Instagram di Claudio Simonetti

Claudio Simonetti ha un profilo Instagram e con l’account @claudiosimonettisgoblin vanta oltre 9 mila followers.