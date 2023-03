Anna Pettinelli è fidanzata? Età e vita privata

Anna Pettinelli sarà ospite a Verissimo e racconterà tutto di sé e della sua vita privata a Silvia Toffanin. In moltissimi si chiedono se sia fidanzata oppure no e attorno alla questione c’è un gran mistero. Siete curiosi di saperne di più? Continuate a leggere! Vi raccontiamo tutto quello che sappiamo sulla sua vita privata.

Anna Pettinelli è fidanzata?

La showgirl ed ex concorrente di Tempation Island Anna Pettinelli continua ad essere al centro del gossip per quanto riguarda la sua vita privata. Lei rimane sempre molto discreta e ha dichiarato di aver bisogno di una “pausa” dopo la rottura con Stefano. Nonostante ciò, alcune voci nel mondo del gossip la vorrebbero vicina ora ad un modello, ora ad un calciatore. Sarà vero o sono soltanto voci di corridoio?

La storia con l’ex Stefano Macchi

Sicuramente la rottura con Stefano l’ha segnata profondamente a livello emotivo. Anna Pettinelli e Stefano Macchi si sono lasciati dopo otto anni di matrimonio e hanno sempre chiarito che la partecipazione a Temptation Island non ha influito in alcun modo con la loro rottura. Durante lo show, infatti, sono emerse soltanto piccole gelosie, ma nulla di così grave da lasciar intendere una rottura, anzi. Dopo la fine del programma sono convolati a nozze felici ed innamorati. Qualcosa, però, è andato storto e dopo otto anni di convivenza, l’amore non era più quello di un tempo. Tra i due c’era una differenza d’età notevole di ben 20 anni, ma per loro non è mai stato un problema. Hanno dichiarato di essersi lasciati di comune accordo perché l’amore era svanito.

La vita privata di Anna Pettinelli oggi

Oggi Anna Pettinelli ha 65 anni e si è dichiarata pronta per un nuovo amore. Una nuova fiamma che, però, probabilmente non è ancora arrivata. Forse deve ancora metabolizzare la rottura con l’ex marito Stefano, che oggi sta per diventare papà per la prima volta in compagnia della sua nuova compagna Elisa D’Ospina. Forse, non è pronta a parlarne o, dato il polverone mediatico, ha scelto di mantenere privata la sua nuova storia d’amore? Potrebbe rivelare qualche dettaglio in più negli studi di Verissimo oggi pomeriggio! Nel frattempo vive felice con le sue due cagnoline.