Anna Valle, chi sono i figli: età, oggi, il marito Ulisse

L’attrice e modella Anna Valle sarà ospite di Silvia Toffanin e rilascerà una toccante intervista in cui racconterà tutto sulla sua famiglia. Sarà ospite del salotto di “Verissimo” dove parlerà dei suoi figli e dell’adorato marito Ulisse. Siete curiosi e vorreste saperne di più? Ecco tutto quello che sappiamo su di lei e sulla sua vita privata!

La vita privata di Anna Valle

Anna Valle è un volto molto noto nel piccolo schermo come attrice, e modella e vincitrice di Miss Italia nel 1995. Lei è una persona molto riservata, che non ama condividere la sua vita privata con nessuno. Per questo motivo, ha deciso anche di non avere profili social: infatti non compare né su Instagram né su Facebook. Ha dichiarato: “Non ho nessun profilo perché è un cosa che non mi appartiene. Non mi verrebbe spontaneo”. Di recente ha subito un furto d’identità in cui qualcuno si è finto lei e ha creato un profilo usando le sue foto. Sappiamo che è innamoratissima di suo marito Ulisse, conosciuto nel 2008 sul set di “Miss Take”. Nello stesso anno, sono convolati a nozze giurandosi amore eterno.

Chi sono i figli: età e cosa fanno oggi

Anna Valle e Ulisse Lendaro sono una coppia molto affiatata e unita. Tra loro è stato un vero e proprio colpo di fulmine e ormai stanno insieme da quindici anni. La loro relazione è andata molto velocemente: nello stesso anno, il 2008, si sono conosciuti, sposati e hanno dato alla luce la loro primogenita. La piccola si chiama Ginevra e ad oggi ha quasi 15 anni. Nel 2013 è arrivato anche il secondo figlio Leonardo, che oggi ha quasi 10 anni. I genitori sono molto attenti alla privacy dei loro figli e non hanno mai condiviso le loro foto né li hanno mai fatti apparire in pubblico.

Il marito Ulisse

Anna Valle condivide la vita con suo marito Ulisse Lendaro. In un’intervista ha raccontato: “Ci siamo piaciuti subito, ma io avevo interrotto una relazione importante di sette anni con Lorenzo Cocco. Ulisse è stato bravo. Non era sempre presente, ma c’era e sapeva dosarsi. Il corteggiamento è durato qualche mese e quando abbiamo deciso di metterci insieme è stata una corsa verso la felicità”. Ad oggi sono felici e vivono con i loro due figli, Ginevra e Leonardo in una casa a Vicenza e trascorrono molto tempo tutti insieme.