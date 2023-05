Annalisa si sposa con Francesco Muglia, la conferma: ‘Sì, ci sarà il matrimonio. Ci amiamo’

La sua hit Mon Amour ha fatto e sta facendo ballare e cantare chiunque! Ma non solo, di recente la cantante Annalisa Scarrone – ai più nota come Annalisa – è finita al centro dell’attenzione mediatica per il matrimonio che la vedrebbe convolare a nozze con Francesco Muglia. In merito ci sono tuttavia stati dei dubbi. Cosa sarà accaduto?

Annalisa si sposa? Chi è il futuro marito Francesco Muglia

Il matrimonio di Annalisa

A suscitare un certo clamore, le pubblicazioni esposte al Comune di Savona che la vedevano convolare a nozze con Francesco Muglia. Dopo poche ore dalle pubblicazioni, ecco che sono iniziate a circolare informazioni sul conto dell’uomo e poi la conferma (presunta) da parte della cantante al settimanale DiPiù Tv. Ora, se al settimanale la donna avrebbe confermato in modo entusiasta l’indiscrezione che la riguarda, l’ufficio stampa ha fatto poi sapere che quelle indiscrezioni non sarebbero mai state rilasciate. Al netto dei rumors, cosa sappiamo invece di Francesco Muglia, la dolce metà della cantante?

Cosa sappiamo di Francesco Muglia

L’uomo non lavora nel mondo dello spettacolo. È, infatti, vicepresidente del settore marketing di Costa Crociere. Il primo incontro tra lui ed Annalisa sarebbe avvenuto nel 2020. Muglia ha 43 anni, è originario di Padova ma residente a Genova e si è laureato in lettere all’università di Padova per continuare la propria formazione all’università di Stoccolma e completarla poi con un master in Marketing e Comunicazione nel 2008. L’uomo ha lavorato per Danone nel ruolo di Trade Marketing Manager e poi, è giunto in Costa Crociere dove – nell’arco di tre anni – è riuscito ad ottenere il ruolo di vice presidente del settore marketing.

L’ultimo singolo della cantante

Intanto Annalisa è pronta a far ballare i propri beniamini con il singolo – che ha tutte le carte in regola per divenire un vero e proprio tormentone estivo – Disco Paradise insieme a Fedex e J Ax. Questa estate il brano potrebbe diventare orecchiabile per molti e segnare così per l’artista il coronamento dell’ennesimo successo.