Anselma Dell’Olio: chi è, età, carriera, oggi, chi è il marito, figli, foto e Instagram

Oggi parliamo, dunque, di Anselma Dell’Olio, giornalista, traduttrice, critica cinematografica e regista, ruoli importantissimi, svolti durante l’arco della sua carriera e biografia che l’hanno fatta diventare molto nota oltre che un’autorità nei suoi ambiti di riferimento, i quali ruotano sempre intorno allo spettacolo e all’informazione in generale.

Chi è elma Jean Dell’Olio

Lei, nota con il nome d’arte di Selma Jean Dell’Olio, e moglie di Giuliano Ferrara è di origini americane, infatti è nata nella città degli angeli, Los Angeles, Stati Uniti d’America, nel 1941, ora ha 80 anni. Lei è l’esempio di una meravigliosa unione interculturale: il padre era di origini pugliesi, ma per esigenze lavorative e di vita, si era trasferito in California intorno agli anni ’30. Sua madre, invece, era una donna ebrea americana, dalle origini russe. Un profondo mix di culture e provenienze che hanno generato una personalità curiosa e viaggiatrice. Anselma lasciò gli Stati Uniti quando aveva 13 anni.

Oggi è un altro giorno, Francesco Oppini e Laura Freddi come ‘affetti stabili’: chi sono gli ospiti della prima puntata

L’impegno nel sociale e il femminismo

Da sempre impegnata anche nel sociale, con contributi concreti in prima persona soprattutto a favore del movimento femminista, anche nella nostra Italia, grazie soprattutto ai tanti programmi radiofonici, oltre che televisivi, in cui ha partecipato esprimendo sempre chiaramente le sue idee progressiste. Nonostante la presenza di altri ospiti, il suo carattere e la sua preparazione la fanno sempre emergere durante tali programmi, capace di argomentare con semplicità argomenti complessi e padroneggiare qualsiasi argomento, il che evidenzia anche le sue forti capacità comunicative rispetto al grande pubblico. Durante i suoi servizi e i suoi interventi, le tematiche che le interessano in prima persona sono molte e variegate. Una donna poliedrica non solo nel lavoro, ma anche negli argomenti insomma.

Il David di Donatello nel 2008

Importante l’ottenimento di un David di Donatello nella sezione documentario per la regia di La lucida follia di Marco Ferreri. In quel contesto, aveva recitato una piccola parte in Ciao maschio di Marco Ferreri, contribuendo parallelamente anche alla scrittura dei dialoghi in film di Federico Fellini, ma non solo: anche Francesco Rosi, Mario Monicelli e di Marco Ferreri.

Il marito Giuliano Ferrara, i figli: vita privata

La giornalista poliedrica, per quanto riguarda la sua vita privata, è sposata con il noto giornalista Giuliano Ferrara. I due si sono sposati al Campidoglio di Roma qualche anno fa ormai: era il 1987. A quanto ci risulta, la coppia non dovrebbe avere figli, sebbene le notizie in merito siano abbastanza scarse perché lei è molto riservata sulla sua vita privata. Ovviamente, preferisce esporsi in pubblico per la sua professione e per le sue lotte sociali.

Instagram

Come anticipato, Anselma Dell’Olio è molto riservata con la sua vita privata, e usa raramente i social: pochi ma buoni potremmo dire, su Instagram ha un seguito di 228 follower.