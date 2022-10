Anthony Bourdain, chi era l’ex di Asia Argento: età, carriera, libri, frasi dello chef, come è morto

Torna, come ogni domenica che si rispetti, l’appuntamento con Domenica In, il salotto televisivo di Mara Venier più amato e seguito di sempre. Tra gli ospiti di oggi anche Asia Argento, che si racconterà a cuore aperto tra carriera e vita privata. E farà chiarezza su alcune affermazioni contenute in una biografia, non autorizzata, dello chef Anthony Bourdain, morto suicida nel 2018.

Dal debutto al successo di Anthony Bourdain come cuoco

Anthony Bourdain è nato a New York il 25 giugno del 1956, ma è cresciuto a Leonia, in New Jersey, dove è diventato un noto cuoco, gastronomo, scrittore e personaggio televisivo. Diplomato al Culinary Institute of America, ha lavorato in molti ristoranti della Grande Mela e ha firmato numerosi articoli su quotidiani importanti come The Times, The Observer, The Indipendent. E ha contribuito al Food Arts Magazine.

La serie tv Anthony Bourdain: Viaggio di un cuoco

Un suo articolo pubblicato nel 1999 ha attirato l’attenzione dei media statunitense e inglesi e ha gettato le basi per la sua serie tv Anthony Bourdain: Viaggio di un cuoco, la quale è sta volta lo ha ispirato alla scrittura del libro Il viaggio di un cuoco, pubblicato nel 2001. E vincitore del premio Guild of food writers award for Food book of the Year. Bourdain, tra l’altro, è stato anche capocuoco al Brasserie Les Halles di Manhattan.

L’amore con Asia Argento

Quanto alla vita privata, invece, dopo due matrimoni e due divorzi, lo chef è stato legato sentimentalmente all’attrice Asia Argento, figlia del regista Dario.

Gli ultimi messaggi

Da giorni non si fa altro che parlare dell’autobiografia e delle anticipazioni fornite direttamente dal New York Times, che ha voluto rivelare dei frammenti che si riferiscono ad alcuni passaggi intimi e inediti della vita dello chef. Nel libro-biografia, scritto da Leerhsen, che uscirà l’11 ottobre, sembra esserci un particolare determinante nella relazione tra Anthony Bourdain e Asia Argento. Nello specifico, si tratterebbe dell’episodio in cui Asia Argento era stata fotografata in un noto ristorante romano mentre ballava in modo sensuale con Hugo Clément, un giornalista francese.

Le foto rubate da uno dei fotografi più rinomati di Roma, Rino Barillari, ovviamente, non furono certo accolte con giubilo dallo chef, perché come raccontato dallo stesso fotografo – le cui parole sono riportate da il Giornale.it – ”Tutti li hanno guardati, era una scena di pazza sensualità”. Inoltre, che Anthony Bourdian non avesse gradito emerge anche dai messaggi che in qualche modo Leerhsen è riuscito a ottenere e, quindi, a pubblicare nel suo libro. E oggi Asia Argento farà chiarezza.

Il suicidio nel 2018

Il cuoco nel 2018, l’8 giugno, ha deciso di mettere la parola fine alla sua vita. E in una stanza dell’hotel Le Chambard a Kaysersberg, vicino Strasburgo, in Francia, si è suicidato.