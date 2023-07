Anticipazioni Chi l’ha visto? Le storie in tv di mercoledì 12 luglio 2023

Il mistero di Emanuela Orlandi, tornato alla ribalta dopo anni di interrogativi insopportabili, sarà il fulcro della prossima puntata dello storico programma di Raitre, ‘Chi l’ha Visto’, condotto da Federica Sciarelli. Il caso verrà nuovamente trattato domani mercoledì 12 luglio alle 21.20 sulla terza rete nazionale. In scaletta anche il caso di Kata. Interverranno i genitori della bimba di cinque anni a un mese dal suo rapimento. Come sempre poi gli appelli, le richieste di aiuto e le segnalazioni di persone in difficoltà.

Il caso di Emanuela Orlandi al centro della puntata di domani

Dopo le recenti rivelazioni rispetto ai documenti inediti diffusi dal Tg La7 su caso di Emanuela Orlandi, il caso la farà da padrone domani a Chi l’ha Visto. La questione riguarda Mario Meneguzzi, zio di Emanuela, accusato di un presunto caso di molestie nei confronti della sorella della giovane cittadina vaticana, Natalina Orlandi. Era il marito della zia paterna dell’adolescente ed entra in scena nell’83. I genitori della ragazza gli assegnarono l’incarico di gestire i rapporti con la stampa e le chiamate con i rapitori. All’epoca gestiva una caffetteria di Montecitorio e ha sempre sottolineato che il giorno della scomparsa della nipote si trovava a Torano, vicino Rieti. Inoltre pare assomigliare molto all’identikit, tracciato allora, di un uomo visto conversare con Emanuela il giorno in cui si persero le sue tracce.

Bimba rapita a Firenze: parlano i genitori

Nel corso della puntata troverà spazio anche il noto rapimento di Kataleya Alvarez, la bambina sparita nel nulla dall’ex hotel Astor di Firenze. La bimba peruviana è scomparsa dallo stabile occupato a Firenze, dove viveva con la madre e il fratello. Secondo la madre potrebbe essere stata portata all’estero. Nel frattempo gli inquirenti continuano le indagini per sequestro di persona a scopo di estorsione. L’ipotesi più accreditata per la Procura di Firenze è che il rapimento possa essere correlato al racket degli alloggi.