Anticipazioni Report puntata lunedì 3 luglio 2023: le inchieste, cosa vedremo in tv

Torna con un appuntamento tutto nuovo, lunedì 3 luglio in prima serata su Rai 3 e su RaiPlay, con Report, il programma condotto da Sigfrido Ranucci. Al centro della puntata ci sarà la carne a base cellulare, che l’Italia è stata il primo Paese al mondo a vietare. Sarà Giulia Innocenzi a fermarsi sull’argomento con un reportage dal titolo: ‘La carne della discordia’. Si tratta di un settore in crescita che da qualche tempo, dopo Singapore, vedono coinvolti anche gli Stati Uniti con il pollo a base cellulare. Non resta che vedere quale sarà la posizione assunta dall’Ue e se il nostro Paese potrà vietarne la produzione qualora la commissione europea desse il via libera.

Tra gli altri temi quello dei cambiamenti climatici

Si accenderanno, poi i riflettori sul Po, un fiume che negli ultimi anni ha sofferto della siccità, finché non sono arrivati i nubifragi. Con Luca Chianca ci si soffermerà sui cambiamenti climatici e sugli effetti che sta provocando. Negli Usa, per esempio, il Colorado è a secco. In questo tour si attraverseranno Nevada, Arizona e California, per seguire il percorso di questo fiume.

Interventi di coesione sociale, come sono stati suddivisi i fondi Pnrr

In conclusione si parlerà di Pnrr, nello specifico i 200 milioni stanziati per interventi di coesione sociale, verranno destinati 114 in Puglia, la restante parte verrà suddivisa tra le varie Regioni italiane. Fondi destinati anche in Calabria, dove, dopo le rivolte dei migranti dei ghetti di Rosarno, dal 2010 sono stati stanziati già decine di milioni di euro, seppure non sembra che ci siano stati grandi risultati. Gli altri fondi sono stati investiti per un progetto di successo finalizzato all’integrazione di braccianti stranieri a Taurianova. Il caporalato è un problema reale in Italia, una delle aree maggiormente interessate dal fenomeno è Castel Volturno, dove ci sono di fatto 20mila irregolari, anche se di dichiarati ne risultano solo 130.