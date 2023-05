Anticipazioni Sei Sorelle su Rai 1, trama episodi dall’8 al 12 maggio 2023

Anticipazioni Sei Sorelle. Una volta terminata la stagione televisiva de ”Il Paradiso delle Signore’‘, ci sono anche altre occasioni per poter essere piacevolmente intrattenuti. Infatti, Rai 1, ora, ripropone anche una soap spagnola “Sei sorelle”, già protagonista dei palinsesti pomeridiani della scorsa estate, come molti lettori ricorderanno. Ma quando inizia? Per saperlo, continuate a leggere l’articolo!

Sei Sorelle, quando inizia e di cosa parla la nuova telenovela di Rai 1: trama e anticipazioni

Sei sorelle, le anticipazioni dall’8 al 12 maggio 2023

La narrazione e le storie riprendono proprio lì dove le avevamo lasciate. Le puntate, nello specifico, riprenderanno l’8 maggio 2023, in particolare riprendendo le fila proprio dalla seconda metà della prima stagione ordinaria, con l’episodio numero 65 della serie. Ecco di seguito tutte le anticipazioni.

Cosa succede nelle prossime puntate?

Nelle nuove puntate di “Sei sorelle” ritroviamo ancora una volta la fabbrica in quarantena a causa del vaiolo. La situazione è drastica, anche perché i malati non fanno che aumentare esponenzialmente. Tuttavia, Francisca è in via di guarigione e riceve la visita di Gabriel. In questa situazione molto critica sono tanti i personaggi e i protagonisti che si mobiliteranno in prima persona per aiutare i malati bisognosi di cure. In modo particolare Blanca, che dedica continuamente anima e corpo al suo lavoro di assistente di Cristobal.

Fine della quarantena in fabbrica

Nello stesso tempo, invece, a Salvador viene data una proroga per la consegna dell’ordine alle terme, e la cosa, però, fa nascere forti malumori. Dal momento che non avverte Diana, quest’ultima va su tutte le furie, e il confronto diventa davvero molto acceso. La quarantena, fortunatamente, comincia a scemare, anche se Francisca continua a non stare affatto bene: Don Luis chiede il permesso di poterla vedere. L’atmosfera in casa si fa molto tesa: le sorelle, in questo contesto pensano seriamente che Francisce possa avere i giorni contati che possa non farcela. L’epidemia sfuma un po’ ovunque, e la fabbrica può finalmente riprendere i lavori.