Sei Sorelle su Rai 1: ecco quando, trama, cast e anticipazioni nuovi episodi

Ci siamo, una manciata di giorni appena ed ecco che Sei Sorelle, la serie spagnola che ha fatto compagnia ai telespettatori per tutta la scorsa estate tornerà, finalmente, a fare capolino su Rai 1! Tanti gli interrogativi a riguardo: quando prenderà il via la serie, come sarà composto il cast ed ancora, cosa ci si dovrà aspettare dalla trama? Ecco qualche piccola anticipazione!

Il ritorno della fiction Sei Sorelle su Rai 1

Il ritorno nel primo pomeriggio dell‘amata fiction Rai è previsto per il prossimo 8 maggio! Ancora una volta, dunque, gli affezionati telespettatori potranno seguire le vicissitudini delle ragazze della famiglia Silva e i colpi di scena, che li terranno con il fiato sospeso, non mancheranno! I nuovi episodi di Sei Sorelle andranno in onda a partire dalle 16.05 mentre tutte le puntate che hanno caratterizzato la passata stagione restano comunque disponibili in diretta streaming su Raiplay. Ma come vedremo, nelle nuove, avvincenti ed imperdibili puntate della serie Sei Sorelle?

La trama

Le vicende delle ragazze della famiglia Silva sono ambientate a Madrid negli anni Dieci del secolo scorso. Rimaste orfane di padre, le sei figlie di Don Fernando avevano dovuto organizzarsi per mandare avanti e mantenere la fabbrica di famiglia. La loro è un appassionante storia di amore ma anche di lavoro, sacrificio e di emancipazione, in un mondo quasi completamente dominato dagli uomini e dove le donne non hanno nemmeno il diritto di votare. Nella fattispecie, i nuovi episodi della fiction si apriranno in una situazione alquanto drammatica: un’epidemia di vaiolo ha reso necessaria una quarantena e, di conseguenza, gli stabilimenti sono chiusi. Si è inoltre ammalata anche Francisca, cresce l’apprensione per la sua salute, e Diana – che è a capo dell’amministrazione della fabbrica – dovrà fare i conti con un furto, illecito commesso da qualcuno che poi si scoprirà essere molto vicino alla loro famiglia.