Anticipazioni Temptation Island quarta puntata: cosa vedremo in tv lunedì 17 luglio 2023

Ci siamo, manca davvero poco al nuovo, imperdibile appuntamento con Temptation Island! Nel reality, interamente dedicato all’amore e alle dinamiche di coppia, i concorrenti in gara mettono alla prova i loro sentimenti verso il partner, così da capire se è davvero l’uomo o la donna adatta per loro e con cui trascorrere il resto della vita. Ma le sorprese non mancano. Infatti, tra video e falò di confronto, i concorrenti sono pronti a dare il tutto per tutto, regalando ai telespettatori – che ne seguono con affetto le vicissitudini – tante emozioni e colpi di scena. Piano piano la trasmissione sta entrando nel vivo e siamo già arrivati alla quarta puntata! Cosa accadrà, dunque, nel prossimo appuntamento che è in procinto di andare in onda? La data da segnare in agenda è quella di lunedì 17 luglio! La volontà di stare insieme sarà sufficiente per superare le difficoltà che si presentano di puntata in puntata?

Le anticipazioni della quarta puntata di Temptation Island

Riflettori puntati sul quarto appuntato con il reality Temptation Island che andrà in onda lunedì 17 luglio 2023 su Canale 5 a partire dalle 21.20. A raccontare il viaggio dei sentimenti delle coppie è Filippo Bisciglia, volto storico del programma che anche in questa edizione si destreggia abilmente tra le vicissitudini che, giorno dopo giorno, investono i concorrenti. Nel corso della terza puntata, andata in onda lo scorso 10 luglio, Filippo ha comunicato ad Alessia la decisione di Davide, ovvero la richiesta di un falò di confronto anticipato. Alla fine, i due ragazzi hanno messo da parte le ostilità decidendo di fare ritorno a casa insieme.

Il viaggio nei sentimenti

Si è poi proseguito con Gabriella e Giuseppe, con quest’ultimo che è apparso sempre piuttosto incline nel coltivare anche altri rapporti all’interno del villaggio. Alla fine i due decidono di separarsi e di tornare, dunque, a casa da soli. Poi, è la volta della coppia formata da Perla e Mirko, insieme da cinque anni, arrivando a Manuel e Francesca, con un filmato in cui le tentatrici parlano del ragazzo. Nessun video per Manuel mentre non può dirsi lo stesso per la coppia formata da Vittoria e Daniele. Invece, cosa accadrà il prossimo lunedì? Ci saranno altri immediati falò di confronto oppure le cose per le coppie fileranno liscio? Per scoprirlo non ci resta che portare ancora un po’ di pazienza e poi goderci lo spettacolo. Le emozioni sono garantite!