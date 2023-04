Anticipazioni Terra Amara su Canale 5: trama episodi dal 3 al 9 aprile 2023

Terra Amara è la famosa e rinomata serie targata Canale 5 che, già al suo esordio, prometteva di diventare un tormentone per tutti gli appassionati e, alla fine, così è andata. Gli spettatori non possono farne a meno, anche perché i colpi di scena non mancano e le storie dei personaggi sono riusciti ad appassionare tantissimo il pubblico. Vediamo qualche anticipazione per le prossime puntate che andranno in onda oggi e nei prossimi giorni. Continuate a leggere!

Anticipazioni Terra Amara su Canale 5: i nuovi episodi

Il tema di sempre è certamente l’amore. Un amore immenso, sebbene difficile e contrastato, tra il giovane Yilmaz e la bella Zuleyha. Ci troviamo ad Istanbul, nel pieno degli anni ’70. Lei è una giovane sarta che vive nella città in compagnia del fratellastro Veli: il suo grande sogno è quello di sposare il suo amato, meccanico laborioso e fedele, il quale dopo la scomparsa dei suoi familiari è stato completamente tirato su e cresciuto dal suo datore di lavoro. Ma i loro sogno sono destinati ad infrangersi per una lunga serie di problemi. La coppia sarà costretta a fuggire per salvare il proprio sentimento.

Puntata di oggi, lunedì 3 aprile 2023

Dopo aver informato Hunkar della relazione tra Hatip e Sermin, Saniye scopre che ha subito un furto all’interno della propria abitazione. Intanto, sull’accaduto, Gaffur da’ la colpa a Cetin e si dirige velocemente verso la cotoniera per accusarlo, con l’obiettivo di screditare, in questo modo, anche Yilmaz. Ovviamente, questi sa bene che si tratta di accuse infondate e riporta Gaffur alla villa, avvisando Hunkar che non permetterà a nessuno di calunniarlo.

Puntata di martedì 4 aprile 2023

Il giovane Yilmaz viene a conoscenza di un accordo di compravendita relativo ad un terreno, tra Fekeli e Hunkar da Hatip, per questo litiga con Fekeli e decide insieme a Mujgan di trasferirsi nella casa comprata da Sermin.

Puntata del 5 aprile 2023

Una nuova scoperta da parte di Demir: i terreni che sua madre ha venduto a Fekeli sono poi stati riacquistati da lei allo stesso prezzo. Ecco, poi, che Hunkar, nel corso della puntata, è quindi costretta a raccontare al figlio della loro passata relazione. Dopo il confronto con sua moglie, Demir decide di non portare avanti l’idea di vendere i terreni di famiglia per incrementare il capitale e sostenere in questo modo il progetto dell’impianto combinato.

Anticipazioni puntata del 6 aprile

La puntata si apre nel cuore della tenuta, dove Zuleyha porta a Mujgan un piatto tipico di Adana come gesto di benvenuto. Dal canto suo, la dottoressa ricambia mandando un piatto tipico di Istanbul, nonché il cibo preferito di Yilmaz. Il dettaglio è importante, perché non passerà inosservato agli occhi di Zuleyha.

Puntata del 7 aprile 2023

Un certo malumore sarà provocato preso gli Yaman, a causa del trasloco di Yilmaz e Mujgan nell’ex casa di Sermin. Inoltre, Behice, che appare sentimentalmente interessata a Fekeli, farà di tutto per poterlo consolare. E poi, Zuleyha assiste in lacrime alla cena organizzata da Yilmaz e Mujgan nel loro giardino.

Puntata dell’8 aprile 2023

Dopo la denuncia da parte di Naciye su suggerimento di Hunkar, Sermin e l’amante Hatip vengono colti in flagranza di adulterio. Finiscono, così in prigione in attesa di giudizio. Demir, intanto, è obbligato dalla mossa di Yilmaz a vendere ai soci tedeschi le quote della società che doveva concretizzare il suo sogno di imprenditore internazionale.

Puntata del 9 aprile 2023

Cetin non si dà per vinto: è innamorato di Gulten e continua assiduamente a corteggiarla. Lei, però, pur avendo dei sentimenti per il giovane, rifiuta la sua corte. Fadik si brucerà il bracco mentre accendendo il fuoco nel forno esterno: viene prontamente soccorso da Cetin e Mujgan. Yilmaz, invece, che ha dato un passaggio a Zuleyha rimasta in panne con l’auto, fa ritorno alla tenuta con lei sotto gli occhi di tutti.

